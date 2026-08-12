Radu Miruță și Irineu Darău anunță că Guvernul pregătește redeschiderea exploatării de grafit de la Baia de Fier, închisă de ani de zile. Primele activități de exploatare ar putea începe în 2028.

Guvernul urmează să aprobe în zilele următoare hotărârea prin care exploatarea de grafit de la Baia de Fier va putea fi redeschisă. Proiectul a trecut deja de mai multe etape de avizare. Autoritățile spun că exploatarea ar putea deveni din nou funcțională în următorii ani.

Potrivit unui comunicat de presă, vicepremierul și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a spus că exploatarea de la Baia de Fier se afla până acum pe „o listă a exploatărilor închise”.

„Exploatarea de grafit de la Baia de Fier era pe o listă a exploatărilor închise, există și o hotărâre de guvern în acest sens. Acum, din Ministerul Economiei a ieșit hotărârea de guvern, pe care am semnat-o și eu ca vicepremier, pentru deschiderea exploatării de la Baia de Fier”, a declarat Radu Miruță, într-o conferință de presă susținută împreună cu ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

Exploatarea ar putea începe în 2028

Ministrul Economiei a anunțat că proiectul se află în ultimele etape de avizare. Autoritățile au obținut deja avizul Ministerului Mediului și mai sunt necesare aprobările Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției.

După adoptarea hotărârii de Guvern, va fi organizată o licitație internațională pentru realizarea documentațiilor necesare, inclusiv studiile de prefezabilitate și fezabilitate.

„Am obținut, de curând, și avizul de la Ministerul Mediului, suntem pe etapele finale de avizare la Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Justiției, pentru ca acest proiect de HG să fie adoptat. Este deschiderea lacătului pentru ca exploatarea grafitului de la Baia de Fier să devină realitate. Urmează o licitație internațională pentru a pregăti tot ce înseamnă prefezabilitate, fezabilitate etc. Sperăm ca în 2028 să poată începe primele activități de exploatare. Arătăm că se poate, că de la situații de stagnare sau chiar regres să ajungem la reînvierea unor industrii”, a afirmat Irineu Darău.

Potrivit ministrului, proiectul presupune mai multe etape. Pentru prima dintre acestea a fost deja depus un proiect. În această perioadă există discuții cu Comisia Europeană privind posibilitatea obținerii unei finanțări.

Miruță acuză fostul Guvern că a prezentat informații false

În timpul conferinței, Radu Miruță a vorbit și despre declarațiile făcute de fostul Guvern Ciolacu în martie 2025, când autoritățile de la acea vreme au anunțat că exploatarea grafitului ar fi fost finanțată.

„A fost o minciună cântată în campania electorală de domnii Marcel Ciolacu și Bogdan Ivan. În prima zi când am ajuns la Ministerul Economiei, am căutat proiectul și am constatat că nasul lui Pinocchio era cât clădirea ministerului. Am început demersurile pentru a garanta, în primul rând, că licența de exploatare aparține statului român, pentru că existau preocupări ca alții să preia acest drept. Hotărârea de guvern în acest sens a fost adoptată în august 2025”, a precizat Radu Miruță.

România deține cel mai mare sit de grafit din Europa, în perimetrul minier Baia de Fier. Acesta urmează să fie exploatat de către Salrom, companie de stat, proiectul fiind declarat strategic de către Comisia Europeană.

Din grafit se obţine grafenul, folosit în prezent la construcţia de panouri solare şi baterii. O tonă se vinde şi cu 200.000 de euro.

Grafitul este o materie primă pentru tehnologiile avansate din industriile auto (baterii pentru vehicule electrice), electronică (producerea grafenei) și constructoare de mașini.