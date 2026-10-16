 Curs valutar BNR, 16 octombrie 2026. Euro și dolarul au scăzut, francul elvețian și lira sterlină au crescut | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 16 octombrie 2026. Euro și dolarul au scăzut, francul elvețian și lira sterlină au crescut

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Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 16 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut ușor, până la 5,3368 lei, în timp ce dolarul american a coborât la 4,7430 lei. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat creșteri, iar forintul maghiar s-a apreciat față de ședința precedentă.

1 euro peste mai multe bancnote de lei
Euro și dolarul au scăzut Foto: arhivă

Euro a fost cotat vineri, 16 octombrie, la 5,3368 lei, în scădere cu 0,0002 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3370 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7430 lei, după o scădere de 0,0141 lei față de cotația de joi, 15 octombrie, de 4,7571 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7558 lei, cu 0,0202 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7356 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,3228 lei, față de 6,3104 lei în ziua precedentă, înregistrând un avans de 0,0124 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4695 lei, în creștere cu 0,0017 lei față de cotația de joi, de 1,4678 lei.

Extremele valutare pentru euro

  • Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.
  • Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi, 16 octombrie 2026

  • Euro (EUR): 5,3368 lei — variație: -0,0002 lei
  • Dolar SUA (USD): 4,7430 lei — variație: -0,0141 lei
  • Franc elvețian (CHF): 5,7558 lei — variație: +0,0202 lei
  • Liră sterlină (GBP): 6,3228 lei — variație: +0,0124 lei
  • 100 de forinți maghiari (HUF): 1,4695 lei — variație: +0,0017 lei

Cum au evoluat valutele față de miercuri, 14 octombrie

Comparativ cu ședința BNR de miercuri, 14 octombrie, euro a scăzut de la 5,3393 lei la 5,3368 lei, ceea ce înseamnă o depreciere de 0,0025 lei.

Dolarul american a scăzut de la 4,7706 lei la 4,7430 lei, înregistrând o depreciere de 0,0276 lei.

Francul elvețian a crescut de la 5,7239 lei la 5,7558 lei, în timp ce lira sterlină a scăzut ușor, de la 6,3273 lei la 6,3228 lei.

În aceeași perioadă, cursul pentru 100 de forinți maghiari a urcat de la 1,4684 lei la 1,4695 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

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