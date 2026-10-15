Curs valutar BNR, 15 octombrie 2026. Euro a scăzut, la fel și dolarul și lira sterlină. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 15 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a scăzut ușor, până la 5,3370 lei, în timp ce dolarul american a coborât la 4,7571 lei. Francul elvețian a crescut, iar lira sterlină și forintul maghiar au înregistrat scăderi față de ședința precedentă.

Euro a fost cotat joi, 15 octombrie, la 5,3370 lei, în scădere cu 0,0023 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3393 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7571 lei, după o scădere de 0,0135 lei față de cotația de miercuri, 14 octombrie, de 4,7706 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7356 lei, cu 0,0117 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7239 lei.

Lira sterlină a scăzut la 6,3104 lei, față de 6,3273 lei în ziua precedentă, înregistrând un recul de 0,0169 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4678 lei, în scădere cu 0,0006 lei față de cotația de miercuri, de 1,4684 lei.

Extremele valutare pentru euro

Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.

Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi, 15 octombrie 2026

Euro (EUR): 5,3370 lei — variație: -0,0023 lei

Dolar SUA (USD): 4,7571 lei — variație: -0,0135 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7356 lei — variație: +0,0117 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3104 lei — variație: -0,0169 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4678 lei — variație: -0,0006 lei

Cum au evoluat valutele față de marți, 13 octombrie

Comparativ cu ședința BNR de marți, 13 octombrie, euro a rămas la 5,3370 lei, fără nicio modificare a cotației.

Dolarul american a scăzut de la 4,7748 lei la 4,7571 lei, înregistrând o depreciere de 0,0177 lei.

Francul elvețian a crescut de la 5,7316 lei la 5,7356 lei, înregistrând un avans de 0,0040 lei.

Lira sterlină a scăzut de la 6,3193 lei la 6,3104 lei, ceea ce înseamnă o depreciere de 0,0089 lei.

În aceeași perioadă, cursul pentru 100 de forinți maghiari a urcat de la 1,4653 lei la 1,4678 lei, înregistrând o creștere de 0,0025 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.