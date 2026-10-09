 Curs valutar BNR, 9 octombrie 2026. Euro și dolarul au scăzut. Cum au evoluat principalele valute | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 9 octombrie 2026. Euro și dolarul au scăzut. Cum au evoluat principalele valute

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Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 9 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,3414 lei, în scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a coborât la 4,7612 lei. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, scăderi.

Bancnote euro și dolari
Euro și dolarul au scăzut vineri Foto: arhivă

Euro a fost cotat vineri, 9 octombrie, la 5,3414 lei, în scădere cu 0,0056 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3470 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7612 lei, după o scădere de 0,0202 lei față de cotația de joi, 8 octombrie, de 4,7814 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7280 lei, cu 0,0024 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7304 lei.

Lira sterlină a scăzut ușor și a ajuns la 6,3029 lei, față de 6,3058 lei în ziua precedentă, înregistrând o diminuare de 0,0029 lei.

Extremele valutare înregistrate de cursul euro în perioada 3 aprilie - 9 octombrie 

  • Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.
  • Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi

  • Euro (EUR): 5,3414 lei — variație: -0,0056 lei
  • Dolar SUA (USD): 4,7612 lei — variație: -0,0202 lei
  • Franc elvețian (CHF): 5,7280 lei — variație: -0,0024 lei
  • Liră sterlină (GBP): 6,3029 lei — variație: -0,0029 lei
  • 100 de forinți maghiari (HUF): 1,4642 lei — variație: +0,0065 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR miercuri, 7 octombrie, euro a coborât de la 5,3501 lei la 5,3414 lei, în timp ce dolarul american a scăzut de la 4,7801 lei la 4,7612 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,7355 lei pe 7 octombrie și a ajuns la 5,7280 lei pe 9 octombrie. Lira sterlină a scăzut de la 6,3236 lei la 6,3029 lei în aceeași perioadă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a urcat vineri la 1,4642 lei, față de 1,4587 lei pe 7 octombrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.

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