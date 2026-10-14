Curs valutar BNR, 14 octombrie 2026. Euro și lira sterlină au crescut, dolarul a scăzut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 14 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a crescut ușor, până la 5,3393 lei, în timp ce dolarul american a scăzut la 4,7706 lei. Francul elvețian a înregistrat o depreciere, iar lira sterlină și forintul maghiar au crescut față de ședința precedentă.

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Euro a fost cotat miercuri, 14 octombrie, la 5,3393 lei, în creștere cu 0,0023 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3370 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7706 lei, după o scădere de 0,0042 lei față de cotația de marți, 13 octombrie, de 4,7748 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7239 lei, cu 0,0077 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7316 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,3273 lei, față de 6,3193 lei în ziua precedentă, înregistrând un avans de 0,0080 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4684 lei, în creștere cu 0,0031 lei față de cotația de marți, de 1,4653 lei.

Extremele valutare pentru euro

· Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.

· Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi, 14 octombrie 2026

· Euro (EUR): 5,3393 lei — variație: +0,0023 lei

· Dolar SUA (USD): 4,7706 lei — variație: -0,0042 lei

· Franc elvețian (CHF): 5,7239 lei — variație: -0,0077 lei

· Liră sterlină (GBP): 6,3273 lei — variație: +0,0080 lei

· 100 de forinți maghiari (HUF): 1,4684 lei — variație: +0,0031 lei

Cum au evoluat valutele față de vineri, 9 octombrie

Comparativ cu ședința BNR de vineri, 9 octombrie, euro a scăzut de la 5,3414 lei la 5,3393 lei, ceea ce înseamnă o depreciere de 0,0021 lei.

Dolarul american a crescut de la 4,7612 lei la 4,7706 lei, înregistrând un avans de 0,0094 lei.

Francul elvețian a scăzut de la 5,7280 lei la 5,7239 lei, în timp ce lira sterlină a crescut de la 6,3029 lei la 6,3273 lei.

În aceeași perioadă, cursul pentru 100 de forinți maghiari a urcat de la 1,4642 lei la 1,4684 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.