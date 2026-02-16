Ministrul Bogdan Ivan, despre facturile la gaze. Statul pregătește o nouă schemă de preț: „Mecanismul este unul foarte transparent și foarte clar”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că facturile la gazele naturale nu vor exploda după expirarea plafonării, de la 1 aprilie 2026, precizând că Guvernul va introduce un nou mecanism de funcționare a pieței.

Potrivit ministrului, Executivul urmează să adopte chiar în această săptămână un act normativ care va stabili clar regulile pieței gazelor după încetarea schemei de plafonare.

„Săptămâna asta o să adoptăm un act normativ prin care stabilim foarte clar modul de funcționare al pieței gazelor după data de 1 aprilie 2026. Mecanismul este unul foarte transparent și foarte clar. Păstrăm plafonarea la producător și automat avem presetat pe tot lanțul, în așa fel încât, indiferent de marja maximă pe care ar putea să o practice transportatorii, distribuitorii sau furnizorii, să nu ajungem mai mult decât este astăzi prețul în piață, adică 0,31 lei/kW”, a explicat Bogdan Ivan, luni, la Antena 3 CNN.

Ministrul a anunțat și intrarea pe piața de furnizare a companiei Romgaz, care ar putea contribui la menținerea prețurilor sub control.

„Avem și compania Romgaz, care și-a obținut licență de furnizare și în luna martie va începe să vină cu oferte în piață și, automat, o parte dintre clienți cu siguranță vor fi interesați să meargă și pe această companie”, a adăugat ministrul Energiei.

În ceea ce privește energia electrică, Bogdan Ivan a precizat că schema de sprijin pentru consumatorii vulnerabili va continua pe tot parcursul anului.

Astfel, ajutorul de 50 de lei pe lună se menține pentru persoanele cu venituri de până la 1.950 de lei, urmând ca plafonul de eligibilitate să fie majorat ulterior.

„Pentru electricitate avem deja proiecția făcută pe întreg anul, să continuăm cu cei 50 de lei pe lună pentru oamenii care au venituri până în 1.950 lei. Vrem să creștem această sumă până la 2.500, iar pentru vulnerabili, care au venituri până la 2.500 vrem să începem acest mecanism până în octombrie 2026”, a mai declarat ministrul Energiei pentru sursa citată.