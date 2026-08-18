Consumul maxim ajunge la 7.400 MW. Producția internă și importurile compensează oprirea Centralei de la Cernavodă

Situația energetică a României este stabilă, iar capacitățile disponibile de producție și import pot compensa, cel puțin în această săptămână, indisponibilizarea ambelor unități ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, potrivit concluziilor Comandamentului Energetic reunit marți la sediul Dispecerului Energetic Național.

Ședința a fost coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Silviu Bușoi, iar participanții au analizat situația sistemului energetic național și regional, disponibilitatea capacităților de producție și prognozele meteorologice pentru următoarele zece zile.

Potrivit Dispecerului Energetic Național din cadrul Transelectrica, în perioada următoare sunt prognozate temperaturi variabile, de la valori normale pentru această perioadă până la aproximativ 36 de grade Celsius. Consumul maxim este estimat la circa 7.400 MW în timpul vârfului de consum de seară.

Prețurile medii zilnice din regiune se situează în jurul valorilor de 160-170 de euro, depășind 200 de euro în orele de vârf.

Secretarul de stat a atras atenția că valorile extreme înregistrate pentru perioade foarte scurte nu trebuie confundate cu prețul mediu: „Vorbim de prețuri medii și nu de momente instantanee, în care pe o mică cantitate, pentru câteva secunde, se licitează 1000 de euro. Sigur că ele atrag atenția mass-media, atrag atenția celor care urmăresc situația, dar trebuie să ne uităm la medie, pentru că și impactul va fi calculat în funcție de medie”.

Autoritățile transmit că, în prezent, capacitățile de producție disponibile funcționează la niveluri ridicate și contribuie la compensarea energiei care nu mai este produsă de cele două unități de la Cernavodă. În același timp, capacitățile de import disponibile se mențin în parametri normali.

„Cel puțin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României”, se arată în comunicatul Ministerului Energiei.

Avertisment pentru luna septembrie

Bușoi a avertizat că presiunea asupra prețurilor ar putea deveni mai puternică după 1 septembrie, în cazul în care capacitățile de producție rămân limitate.

„Impactul ar putea să fie unul simțitor, pentru că reîncep în forță și anumite activități care țin și de o creștere a producției industriale, se termină concediile, reintră școlile, adică sunt unele lucruri care în septembrie înseamnă un consum crescut, deci importuri mai mari”, a explicat secretarul de stat.

Autoritățile urmăresc și evoluția debitelor Dunării, care ar putea avea un rol important în perioada următoare. Ploile și răcirea vremii din sudul Germaniei, Austria și Slovacia sunt prognozate să contribuie la creșterea debitului Dunării în zona superioară a fluviului.

Potrivit estimărilor, această creștere ar putea ajunge în România începând de săptămâna viitoare. Dacă prognozele se confirmă, situația hidrologică ar putea permite reevaluarea posibilității de repornire a uneia dintre unitățile nucleare de la Cernavodă și, în același timp, creșterea producției hidroenergetice la Porțile de Fier.

La nivel regional, autoritățile nu semnalează în acest moment indisponibilități sau limitări care să afecteze funcționarea piețelor de energie ori schimburile transfrontaliere de electricitate.

Transelectrica și Dispecerul Energetic Național monitorizează în timp real funcționarea Sistemului Electroenergetic Național, în coordonare cu producătorii, distribuitorii și celelalte instituții implicate, pentru a menține stabilitatea și continuitatea alimentării cu energie electrică.