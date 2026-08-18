 Rompetrol oprește o instalație cheie pe 22 august pentru a ajuta sistemul energetic | adevarul.ro
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Rompetrol oprește o instalație cheie pe 22 august pentru a ajuta sistemul energetic

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Rompetrol a implementat un amplu program de optimizare a consumului energetic la nivelul rafinăriilor Petromidia și Vega, în contextul condițiilor actuale din Sistemul Energetic Național și al presiunii asupra rețelei din zona Dobrogea, în urma opririi Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Foto KMGI
Foto KMGI

Măsurile sunt aplicate etapizat începând din 5 august și au ca principal obiectiv reducerea consumului de electricitate în orele de vârf, fără să afecteze activitatea rafinăriilor sau procesele tehnologice.

Aproape 5 MW economisiți în perioadele de consum ridicat

Rompetrol a modificat o serie de programe operaționale, a mutat anumite activități în afara orelor critice și a ajustat consumurile auxiliare. Primele măsuri permit deja reducerea sarcinii electrice cu aproximativ 5 MW în perioadele de vârf.

Un exemplu este instalația de cocsare de la Petromidia. Operațiunea de tăiere a cocsului petrolier este programată astfel încât să nu mai fie realizată în intervalul critic 19:00–23:00. Prin această schimbare, consumul este redus cu aproximativ 2,2 MW, fără să fie afectat procesul tehnologic.

Mai multă energie disponibilă pentru sistemul național

Un rol important îl are centrala de cogenerare operată de Rompetrol Energy. Cu o capacitate de aproximativ 80 MW, aceasta asigură energia necesară platformei Petromidia, care consumă, în funcție de modul de funcționare, între 60 și 70 MW.

Prin reducerea consumului rafinăriei în orele de vârf, o cantitate mai mare de energie poate fi livrată în Sistemul Energetic Național. În condiții normale de funcționare, centrala livrează deja între 8 și 10 MW în rețeaua națională în intervalul 19:00–23:00.

Rompetrol Energy estimează că, odată cu noile măsuri și cu ajutorul investițiilor în automatizarea și modernizarea instalațiilor, poate crește cu peste 50% cantitatea de energie livrată în sistem. Astfel, în orele cu cel mai mare consum, livrările ar putea depăși 13 MW.

Oprire planificată la instalația LDPE

O măsură suplimentară va fi aplicată începând cu 22 august, când instalația de Polietilenă de Joasă Densitate (LDPE) va intra într-o oprire planificată. Decizia va fi luată după constituirea stocurilor necesare pentru clienți.

Oprirea instalației va permite o reducere suplimentară a consumului de energie, estimată la aproximativ 8 MW.

Rompetrol ia măsuri și în zona stațiilor de încărcare pentru mașini electrice. Compania își optimizează propriul consum și le recomandă utilizatorilor să evite încărcarea autovehiculelor în intervalul 19:00–22:00, când cererea de energie este mai ridicată.

Rafinăriile vor continua să funcționeze la capacitate ridicată

Potrivit companiei, toate aceste măsuri sunt gândite astfel încât să nu afecteze activitatea de rafinare și distribuție. Prioritatea KMG International rămâne menținerea rafinăriilor Petromidia și Vega în parametri optimi de funcționare și la niveluri ridicate de producție.

Prin reducerea consumului în orele de vârf și prin creșterea cantității de energie livrate în rețea, Rompetrol urmărește să contribuie la echilibrarea sistemului energetic din Dobrogea, în condițiile actuale de presiune asupra rețelei.

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