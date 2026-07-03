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Consiliul Concurenței a declanșat verificări la benzinării după scumpirea motorinei

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Consiliul Concurenței urmărește evoluția prețurilor la carburanți după încetarea măsurilor temporare de plafonare a adaosului comercial și de reducere a accizei la motorină. Autoritatea a solicitat informații companiilor din domeniu și anunță că până la sfârșitul lunii iulie va finaliza raportul privind respectarea obligațiilor de plafonare de către operatori.

Pompă de carburanți
Consiliul Concurenței monitorizează prețurile carburanților. Foto Shutterstock

Datele analizate până în prezent de Consiliul Concurenței, arată că, în cea mai mare parte a perioadei 1 martie – 30 iunie 2026, prețurile carburanților din România s-au menținut semnificativ sub media Uniunii Europene, atât la prețurile finale, cu taxe, cât și la prețurile fără taxe. „Mai mult, diferența dintre prețurile din România și media europeană a fost mai mare decât în mod obișnuit, în special în cazul prețurilor fără taxe”, a informat vineri autoritatea.

Potrivit acesteia, în ultimele zile ale perioadei analizate, în cazul motorinei, diferența față de media europeană s-a redus treptat, România revenind spre situația întâlnită în trecut, înainte de război, când prețurile interne la motorină erau mai apropiate de media UE decât cele la benzină.

Datele disponibile arată că, în perioada în care adaosul comercial a fost plafonat, iar acciza la motorină a fost redusă temporar, România a avut prețuri la carburanți mai mici decât media Uniunii Europene. În ultimele zile, la motorină am observat o apropiere treptată de media europeană, ceea ce indică mai degrabă o revenire spre situația cunoscută anterior, înainte de război. Vom continua să monitorizăm piața, mai ales după încetarea măsurilor temporare”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Prețurile carburanților din România erau mai mici decât media UE în iunie

Prețurile cu taxe din România erau, la mijlocul lunii iunie, sub media UE cu 7,2% la benzină și cu 3,7% la motorină. În cazul prețurilor fără taxe, diferențele erau și mai mari: 15,1% sub media UE la benzină și 8,3% sub media UE la motorină.

Din punctul de vedere al prețurilor fără taxe, România s-a aflat, în luna iunie, în grupul statelor cu cele mai reduse niveluri ale prețurilor fără taxe, iar ecartul față de media europeană a fost mai accentuat decât în perioadele obișnuite.

După creșterile importante din luna martie, generate de tensiunile internaționale și de problemele de aprovizionare, prețurile la pompă au intrat pe o tendință de corecție, mai ales în luna iunie. Prețurile interne fără taxe au urmat, în general, evoluția cotațiilor internaționale Platts și Brent, însă transmisia nu a fost automată, instantanee sau proporțională.

În cazul benzinei, corelarea cu evoluția cotațiilor internaționale a fost mai clară, iar scăderea cotațiilor din luna iunie s-a reflectat în prețurile interne.

În cazul motorinei, șocul inițial a fost mai puternic, iar ajustarea ulterioară a fost mai lentă și mai moderată, pe fondul unei volatilități mai ridicate și al unei dependențe mai mari de piețele internaționale. Această evoluție explică și apropierea treptată, în ultimele zile, a prețului motorinei din România de media europeană.

În contextul în care perioada pentru care a fost declarată situația de criză nu a fost prelungită, de la data de 1 iulie, acciza la motorină a revenit la nivelul anterior, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 36 bani/litru, cu TVA.

Consiliul Concurenței a anunțat că a solicitat informații companiilor active pe piața carburanților, iar până la sfârșitul lunii iulie va finaliza raportul privind respectarea obligațiilor de plafonare de către operatori.

Autoritatea va continua să monitorizeze evoluțiile de pe piața carburanților, inclusiv după încetarea măsurilor temporare, „pentru a analiza modul în care modificările cotațiilor internaționale, ale costurilor și ale condițiilor comerciale se reflectă în prețurile practicate la pompă”.

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