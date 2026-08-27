Companiile de stat, un „sector cu două viteze”. Avertismentul viceguvernatorului BNR privind datoriile și lipsa de eficiență

Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu atrage atenția asupra situației companiilor de stat, pe care o descrie drept un „sector cu două viteze”, caracterizat de diferențe importante în ceea ce privește profitabilitatea, solvabilitatea și disciplina financiară.

Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu Foto: Arhivă

Situația companiilor de stat este analizată în volumul „Sustenabilitatea financiară – De la deficite la convergență nominală”, publicat recent în cadrul Economic@BNR. Capitolul dedicat acestui sector evidențiază diferențe substanțiale între companiile de stat în ceea ce privește performanța financiară.

„Radiografia companiilor de stat dezvăluie un sector cu două viteze: gestionate deficitar, companiile de stat generează ineficiențe și vulnerabilități ce se propagă în economie. Administrate profesionist și transparent, aceste companii pot susține investițiile și dezvoltarea economică, în special în domenii cu caracter strategic”, afirmă Cosmin Marinescu într-o postare pe pagina sa de LinkedIn.

Potrivit analizei, primele 10 companii cu capital de stat activează preponderent în domeniul energiei și înregistrează performanțe financiare net superioare mediei companiilor private, inclusiv ca urmare a unor poziții de piață privilegiate.

În schimb, restul companiilor de stat se confruntă cu dificultăți financiare importante.

„Primele 10 companii cu capital de stat activează preponderent în domeniul energiei și înregistrează performanțe financiare net superioare mediei companiilor private, inclusiv ca urmare a unor poziții de piață privilegiate. Față de acest grup restrâns, restul companiilor de stat se confruntă cu dificultăți financiare importante”, se arată în analiza prezentată de viceguvernatorul BNR.

Companiile de stat își plătesc furnizorii mult mai târziu

Un alt indicator evidențiat este disciplina plăților către furnizori. Companiile de stat plătesc cu întârziere facturile, durata plăților fiind, în general, de trei ori mai mare decât durata medie de plată din economie.

Deși rata restanțelor s-a ameliorat semnificativ în ultimii 10 ani, aceasta rămâne considerabil mai ridicată în cazul companiilor de stat decât în sectorul privat.

„Companiile de stat plătesc cu întârziere facturile către furnizori, durata plăților fiind de trei ori mai mare, în general, decât durata medie de plată din economie. Rata restanțelor, deși s-a ameliorat semnificativ în ultimii 10 ani, rămâne considerabil mai ridicată, la peste 20%, comparativ cu doar 9% în cazul firmelor din sectorul privat”, afirmă Marinescu.

Gradul de îndatorare a crescut cu 14 puncte procentuale

Analiza evidențiază și o deteriorare a unor indicatori financiari ai companiilor de stat. Gradul de îndatorare s-a majorat cu 14 puncte procentuale, în timp ce indicatorul de lichiditate a coborât către 60%.

Firmele românești fug spre Bulgaria pentru taxe mai mici. Ce riscă antreprenorii care își mută doar actele

Evoluția este în contrast cu cea înregistrată în sectorul privat, unde gradul de îndatorare s-a redus, iar lichiditatea a crescut.

„Gradul de îndatorare al companiilor de stat s-a majorat cu 14 puncte procentuale, în timp ce indicatorul de lichiditate a coborât către 60%. Aceste evoluții contrastează cu situația sectorului privat, care consemnează reducerea cu 9 puncte procentuale a gradului de îndatorare și majorarea la peste 120% a indicatorului de lichiditate”, se arată în analiza citată.

Peste 30% din restanțele companiilor provin de la sectorul de stat

Problemele financiare se reflectă și în relația companiilor de stat cu bugetul național. Acestea generează un volum important de restanțe, atât în raport cu propriile obligații, cât și în ceea ce privește arieratele față de bugetul de stat.

„În relația cu bugetul național, companiile de stat generează un volum important de restanțe: peste 30% din restanțele proprii și circa 40% din arieratele față de bugetul de stat ale tuturor companiilor nefinanciare aparțin sectorului companiilor de stat”, afirmă viceguvernatorul BNR.

Marinescu: Guvernanța corporativă trebuie accelerată

În acest context, Cosmin Marinescu consideră justificată preocuparea pentru guvernanța corporativă a companiilor de stat și susține continuarea accelerată a alinierii la bunele practici în domeniu, inclusiv cele recomandate de OCDE.

„În aceste condiții, preocuparea pentru guvernanța corporativă a companiilor de stat este pe deplin întemeiată, iar alinierea la bunele practici în domeniu, cum sunt cele recomandate de OCDE, trebuie continuată în mod accelerat. Rezultatele vor depinde de consecvența, transparența și rigoarea cu care sunt aplicate bunele practici de guvernanță corporatistă”, spune Marinescu.

Viceguvernatorul BNR subliniază necesitatea întăririi disciplinei financiare, a restructurării activităților neviabile și a orientării companiilor către eficiență, inovare și piață.

„Sunt esențiale întărirea disciplinei financiare, restructurarea activităților neviabile și orientarea către eficiență, inovare și piață. Însă în absența unor progrese mai consistente, calitatea de active strategice din sfera companiilor de stat se va deprecia și mai mult, cu prețul riscurilor economice și al contagiunii financiare”, afirmă Cosmin Marinescu.