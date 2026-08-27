 Curs valutar BNR, 27 august 2026. Leul se apreciază în fața euro și a lirei sterline. La ce nivel sunt dolarul și francul elvețian | adevarul.ro
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Curs valutar BNR, 27 august 2026. Leul se apreciază în fața euro și a lirei sterline. La ce nivel sunt dolarul și francul elvețian

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Banca Națională a României a publicat joi, 27 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Leul s-a apreciat ușor în raport cu euro, francul elvețian și lira sterlină, în timp ce moneda națională a pierdut teren în fața dolarului american.

Banca Națională a României a publicat joi, 27 august 2026, noile cotații pentru valute.
Banca Națională a României a publicat joi, 27 august 2026, noile cotații pentru valute. Foto: Shutterstock

Potrivit cursului stabilit de BNR, un euro este cotat la 5,2588 lei, în scădere cu 0,0001 lei față de ședința precedentă, când moneda europeană valora 5,2589 lei. Francul elvețian a ajuns la 5,6046 lei, după o scădere de 0,0040 lei față de ziua precedentă.

Lira sterlină, cea mai importantă scădere

Cea mai semnificativă schimbare înregistrată joi este cea a lirei sterline. Moneda britanică a scăzut cu 0,0113 lei, de la 6,1429 lei la 6,1316 lei. Este cel mai redus nivel al lirei sterline din ultima săptămână. Comparativ cu valoarea înregistrată vineri, de 6,1369 lei, lira este acum cu 0,0053 lei mai ieftină.

În schimb, dolarul american s-a apreciat în raport cu leul. BNR a stabilit pentru joi o cotație de 4,5161 lei pentru un dolar, în creștere cu 0,0084 lei față de miercuri, când moneda americană era cotată la 4,5077 lei.

Aurul s-a ieftinit

Și prețul gramului de aur a înregistrat o scădere. BNR a anunțat o valoare de 665,4259 lei pentru un gram de aur, cu 4,59 lei mai puțin decât în ședința precedentă.

Astfel, cursul valutar BNR de joi, 27 august 2026, indică o ușoară apreciere a leului față de principalele monede europene.

Cotațiile BNR sunt utilizate ca reper pentru piața valutară, însă cursurile efective practicate de bănci și casele de schimb pot fi diferite.

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