 Preţul aurului, 27 august 2026. Cea mai mare scădere, după maximul de luni | adevarul.ro
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Preţul aurului, 27 august 2026. Cea mai mare scădere, după maximul de luni

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Prețul aurului a continuat să scadă pentru a treia zi consecutiv, joi, 27 august 2026, înregistrându-se cea mai importantă ieftinire din această săptămână, cu 4,59 lei.

Aurul înregistrează a treia zi de scădere consecutivă în această săptămână.
Aurul înregistrează a treia zi de scădere consecutivă în această săptămână. Foto: Profimedia

Banca Națională a României a publicat joi, 27 august 2026, noile cotații la principalele valute şi metale preţioase, iar datele indică o nouă scădere a prețului aurului. Gramul de aur este cotat la 665,4259 lei, în scădere cu 4,59 lei față de valoarea anunțată miercuri.

Este a treia zi consecutivă în care cotația aurului scade, după avansul puternic înregistrat la începutul săptămânii.

Cum a evoluat prețul aurului

După creșterea de luni, când gramul de aur s-a scumpit cu 10,534 lei, tendința s-a inversat.

Marți, cotația BNR a coborât cu 0,4993 lei, iar miercuri a înregistrat o nouă scădere, de 1,7213 lei. Joi, declinul a fost și mai pronunțat, gramul de aur pierzând 4,59 lei.

Astfel, în doar trei ședințe de cotare, prețul gramului de aur a scăzut cu peste 6,8 lei.

Care sunt maximul și minimul aurului în 2026

În 2026, cea mai ridicată cotație a gramului de aur a fost consemnată la 2 martie, când BNR a anunțat un preț de 752,0815 lei.

La polul opus, cea mai mică valoare din acest an a fost înregistrată la 17 iulie, când gramul de aur a fost cotat la 588,7371 lei.

Prin comparație cu minimul anual, valoarea actuală este cu peste 76 de lei mai mare.

Ce reprezintă cotația BNR

Cotația gramului de aur publicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în zilele în care banca centrală publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale, dar și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc aurul ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR reprezintă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională.

Totuși, aceasta nu trebuie confundată cu prețul efectiv la care aurul este cumpărat sau vândut pe piață. Prețul plătit de persoanele fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile specifice ale operațiunii.

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