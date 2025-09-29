Cel mai mare grup aviatic din Europa anunţă concedieri masive. Piloții ameninţă cu proteste

Mii de angajați ai celui mai mare grup aviatic din Europa își văd locurile de muncă amenințate de noile planuri de restructurare anunţate de companie, ceea ce a generat nemulţumirea piloţilor, care ameninţă cu greva.

Gigantul aerian Lufthansa, cel mai mare grup aviatic din Europa, a confirmat planul de a disponibiliza 4.000 de angajați, majoritatea din zona administrativă, până în 2030. Măsura vine pe fondul scăderii veniturilor și al presiunilor crescânde privind costurile, în timp ce sindicaliștii piloților iau în calcul declanșarea unei greve.

Compania germană Lufthansa traversează o perioadă de restructurare profundă, după ce veniturile au scăzut, iar cheltuielile au crescut semnificativ în ultima perioadă.

Luni, 29 septembrie, conducerea grupului a anunțat oficial că aproximativ 4.000 de angajați vor fi disponibilizați până în 2030. Măsura va viza cu precădere posturile administrative, nu cele operaționale, însă impactul se va resimți în întreg grupul, în special în Germania.

Lufthansa, care deține companiile Eurowings, Austrian Airlines, Swiss și Brussels Airlines, încearcă prin această decizie să transmită piețelor „un semnal de fermitate și angajament în direcția eficienței”, potrivit comunicatului companiei.

Surse citate de Reuters arată că planul prevede reducerea cu până la 20% a personalului administrativ în următorii ani. Decizia vine după ce în 2024 Lufthansa a emis deja două avertismente de profit şi a semnalat probleme legate de forța de muncă și de creșterea costurilor.

În acest context, liderii sindicali ai piloților nu exclud declanșarea unei greve, ceea ce ar putea provoca perturbări suplimentare pe rutele europene și internaționale.

Fondată în 1953 și cu sediul la Köln, Lufthansa este astăzi cea mai mare companie aeriană din Germania și unul dintre liderii industriei aeronautice mondiale. Din hub-ul principal, Aeroportul Frankfurt, grupul deservește 222 de destinații din 77 de țări, pe patru continente, şi are peste 40.000 de angajați.

Pentru România, măsura ar putea avea consecințe indirecte, întrucât Lufthansa operează rute frecvente, printre care și București - Frankfurt, cu aproximativ 18 zboruri săptămânale.