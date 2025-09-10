search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Wizz Air închide baza din Viena şi suspendă mai multe zboruri spre România, dar deschide noi rute din București către Europa

Publicat:

Wizz Air anunţă închiderea bazei sale operaţionale din Viena din motive economice, decizie care afectează inclusiv zborurile către şi din România. Pe de altă parte, își extinde prezența pe piața locală, lansând rute noi din București spre Franța și Olanda.

Wizz Air îşi retrage treptat aeronavele din Viena. FOTO: Wizz Air
Wizz Air îşi retrage treptat aeronavele din Viena. FOTO: Wizz Air

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat miercuri, 10 septembrie, că va închide treptat baza sa operațională din Viena, ca parte a unei strategii de optimizare a costurilor.

Potrivit comunicatului emis de operatorul maghiar, decizia vine „în urma unei analize strategice” și se va aplica în două etape. Astfel, prima etapă presupune retragerea a două aeronave și suspendarea curselor spre Bilbao și Londra Gatwick începând cu 26 octombrie 2025, pentru ca, ulterior, şi restul flotei (trei aeronave) și toate celelalte rute să fie eliminate complet din rețeaua Wizz Air începând cu 15 martie 2026.

Lansată în 2018, baza din Viena include în prezent cinci aeronave Airbus A321neo care deservesc 28 de rute către 20 de destinații internaționale. Cu toate acestea, compania precizează că operarea în capitala Austriei a devenit nesrentabilă financiar.

„Costurile și taxele aeroportuare au crescut semnificativ de la înființarea bazei. În contextul în care Wizz Air își concentrează strategia pe piețele principale din Europa Centrală și de Est și menținerea unui model ultra-low-cost, operarea din Viena nu mai este compatibilă cu aceste obiective”, se mai precizează în comunicat.

Deși închiderea bazei va afecta și zborurile spre România - inclusiv cele operate din Cluj-Napoca, Sibiu și cele programate de la Suceava din 30 septembrie - compania promite sprijin pentru angajații afectați din Austria, inclusiv relocări în alte baze din rețeaua sa extinsă.

În paralel cu această retragere, Wizz Air anunță extinderea operațiunilor din România începând cu luna octombrie, când pasagerii vor avea acces din București la două noi rute internaționale, spre Franța și Olanda.

Astfel, începând cu 26 octombrie, Wizz Air va înlocui actuala cursă spre Paris Beauvais cu una către aeroportul Paris Orly, mult mai accesibil pentru pasageri. Zborurile vor fi operate de șase ori pe săptămână, iar biletele sunt disponibile de la prețul de 99 de lei.

În plus, din 27 octombrie, compania va inaugura zboruri spre Maastricht, Olanda, de două ori pe săptămână – lunea și vinerea, cu tarife care pornesc de la 159 de lei.

Vă reamintim că Wizz Air activează în România din 2007 și are în prezent peste 1.500 de angajați la nivel național.

