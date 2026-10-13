Cât costă carburanții marți, 13 octombrie. Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară

Șoferii pot găsi marți, 13 octombrie 2026, benzină și motorină la prețuri ușor diferite în funcție de județ și de lanțul de distribuție ales. Cel mai mic preț la benzină este de 10,05 lei/litru, iar cea mai ieftină motorină se vinde cu 10,75 lei/litru.

Diferența dintre cel mai mic preț la benzină și cel mai mic preț la motorină este de 70 de bani Foto: Shutterstock

Potrivit datelor Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară este disponibilă la stația TEAutohof din localitatea Orțișoara, județul Timiș, unde un litru costă 10,05 lei.

Stația este amplasată pe DJ693, la ieșirea din Orțișoara spre Seceani, în apropierea autostrăzii A1.

Cea mai ieftină motorină se găsește pe litoral

În cazul motorinei, cel mai redus tarif afișat la nivel național este de 10,75 lei/litru, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Diferența dintre cel mai mic preț la benzină și cel mai mic preț la motorină este de 70 de bani pe litru.

Foto: Peco Online

Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară

București: benzină 10,11 lei/l, motorină 10,86 lei/l, GPL 4,64 lei/l;

Cluj-Napoca: benzină 10,09 lei/l, motorină 10,84 lei/l, GPL 4,69 lei/l;

Timișoara: benzină 10,09 lei/l, motorină 10,83 lei/l, GPL 4,71 lei/l;

Iași: benzină 10,11 lei/l, motorină 10,86 lei/l, GPL 4,71 lei/l;

Constanța: benzină 10,11 lei/l, motorină 10,86 lei/l, GPL 4,69 lei/l.

Specialiștii în domeniu recomandă șoferilor să compare periodic prețurile afișate de stațiile de carburanți, deoarece diferențele de câțiva bani pe litru pot însemna economii importante în cazul alimentărilor frecvente sau al transportului pe distanțe lungi.