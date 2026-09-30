 Prețurile carburanților miercuri, 30 septembrie. Unde găsesc șoferii din România cea mai ieftină benzină | adevarul.ro
search
Miercuri, 30 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Prețurile carburanților miercuri, 30 septembrie. Unde găsesc șoferii din România cea mai ieftină benzină

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Prețurile carburanților se mențin la niveluri similare și miercuri, 30 septembrie, în timp ce motorina rămâne sub pragul de 11 lei pe litru.

Stașie peco
Stație peco Foto: Shutterstock

  Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină poate fi găsită de șoferi în comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, unde este 9.87 lei. Tot în același loc, motorina se poate găsi cu 10.75 lei.  

Prețul motorinei în marile orașe din România se menține peste pragul de 10 lei pe litru. În București, motorina costă 10,91 lei/litru, același preț fiind întâlnit și în Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, un litru de motorină costă 10,89 lei, în timp ce în Timișoara prețul ajunge la 10,88 lei/litru.

În ceea ce privește benzina, prețul este de 9,99 lei/litru în București, Iași și Constanța, în timp ce în Timișoara un litru costă 9,97 lei, iar în Cluj-Napoca, 9,93 lei.

Ajungând la GPL, prețul este de 4,64 lei/litru în București, 4,69 lei/litru în Cluj-Napoca și Constanța, respectiv 4,71 lei/litru în Timișoara și Iași.

Pe 23 septembrie, benzina depășise pragul psihologic de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9,99 lei.

Unele stații de alimentare au afișat deja noile tarife, iar litrul de benzină a ajuns la 10,05 lei. Este un nivel record pentru prețul benzinei, în timp ce și motorina se află la un nivel fără precedent.

Site-ul citat arată că, în această perioadă, România se află pe locul 13 în Uniunea Europeană în clasamentul statelor cu cea mai ieftină benzină.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
digi24.ro
image
Un bărbat din Cehia s-a trezit cu o datorie de 2.000 de euro la Vodafone, deși nu a fost niciodată client. Cum s-a întâmplat
stirileprotv.ro
image
Ucraina, noul grânar al Europei? În timp ce fermierii din UE protestează, oficialii de la Bruxelles vor să modifice politica agricolă comună europeană. Ce rol ar putea avea România
gandul.ro
image
AMERICANII PLEACĂ DIN IRAK! După două decenii, SUA își retrag trupele. Iranul și aliații săi sărbătoresc plecarea
mediafax.ro
image
„Toți suntem proști și ne mâncăm între noi!”. Daniel Pancu, discurs manifest despre antrenorii români
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
gsp.ro
image
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
digisport.ro
fără imagine
Ce să știi despre energiile rămase în casă după oaspeți și cum purifici spațiul de locuit în câteva minute
click.ro
image
Ce pensie are fosta judecătoare Andrea Chiș, propusă pentru Ministerul Justiției. "Nu am stabilit-o eu"
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
O mamă povesteşte cum a reacţionat când fiica ei de 16 ani i-a spus că se droghează
observatornews.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
cancan.ro
image
4.800 de dosare de pensii pe masa CCR. Primul termen de judecată, în octombrie. Ce au contestat pensionarii?
newsweek.ro
image
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
prosport.ro
image
Țara europeană care atrage românii în 2026. Salariul minim a crescut puternic în ultimii ani
playtech.ro
image
Gică Hagi a găsit vinovatul! Nici nu i-a vorbit după rușinea cu Bosnia
fanatik.ro
image
Argumentele care împiedică un guvern PSD-AUR. Ce propun agendele familiilor europene din care fac parte
ziare.com
image
Gică Hagi a găsit vinovatul! Nici măcar nu a vorbit cu el, după dezastrul cu Bosnia & Herțegovina
digisport.ro
image
Cine a câștigat imunitatea mare la „Asia Express”! Jokerul a schimbat clasamentul în ultima clipă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Uluitor! ce a făcut Călin Georgescu după ce a fost încătuşat VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 30 septembrie 2026. Ultima zi a lunii aduce surprize! Se închid socoteli, apar răspunsuri și se schimbă planurile pentru octombrie
mediaflux.ro
image
Hagi a renunțat la omul cu care Edi Iordănescu și Mircea Lucescu începeau echipa » Iată motivul!
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Șerban Huidu, mândru de băieții lui: „Mă moștenesc!” Ce drum au ales fiii prezentatorului
click.ro
image
Pâinea cu usturoi la air fryer care a devenit virală. Rețeta simplă, fără frământare, pentru care ai nevoie de doar câteva ingrediente
click.ro
image
7 sate din România care par desprinse din Elveția. Locul spectaculos unde soarele „răsare de două ori”
click.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Regele Eadwig, Ælfgifu, Æthelgifu Imagine generată cu AI png
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!
okmagazine.ro
Greta Garbo și John Gilbert, în filmul „Love” (1927), o adaptare a romanului „Anna Karenina”, de Lev Tolstoi
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
De ce nu-și face Botezatu iubită, la aproape 60 de ani: „Nu cred că pot să fac asta”. Ritualul pe care îl respectă în fiecare seară
image
Șerban Huidu, mândru de băieții lui: „Mă moștenesc!” Ce drum au ales fiii prezentatorului

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!