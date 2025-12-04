search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Când se va produce prima scădere a dobânzilor. Consilierul premierului Bolojan: „Totul depinde de inflație”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Perspectiva unei relaxări a politicii monetare devine tot mai clară pentru anul viitor, însă momentul exact depinde de confirmarea scăderii inflației. Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, explică de ce Banca Națională a României (BNR) adoptă o poziție de așteptare și de ce o majorare a dobânzilor în prezent ar face mai mult rău economiei.

Banca Națională a României. FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea
Banca Națională a României. FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea

Într-un context economic marcat de o inflație care depășește țintele asumate, presiunea asupra Băncii Naționale de a interveni este vizibilă. Cu toate acestea, Ionuț Dumitru consideră că originea actualului șoc inflaționist dictează un răspuns prudent din partea băncii centrale. Economistul subliniază că instrumentele clasice de politică monetară sunt ineficiente în fața unor scumpiri generate de decizii fiscale și administrative.

Inflația fiscală, nu monetară

Principalul argument adus de consilierul onorific este natura „exogenă” a creșterilor de prețuri. Acesta atrage atenția că scumpirile recente nu au la bază un exces de cerere sau o masă monetară necontrolată, ci măsuri guvernamentale specifice.

„Cred că BNR, în momentul de față, nu poate să aibă decât o atitudine de așteptare, în sensul în care, deși inflația este foarte ridicată față de țintă, un răspuns din partea politicii monetare prin creșterea dobânzii ar fi complet contraproductiv. De ce? Pentru că șocul inflaționist pe care l-am văzut nu este de natură monetară, este de natură fiscală. El nu ține de sferă sau nu intră în sfera de acțiune a politicii monetare”, a explicat Ionuț Dumitru pentru „Adevărul”.

Expertul detaliază că nicio majorare a dobânzii cheie nu are capacitatea de a anula efectul direct al taxelor majorate asupra prețurilor la raft sau la utilități.

„Oricât de mult ar crește dobânda, ar întări politica monetară, Banca Națională nu ar putea contracara o presiune inflaționistă care vine din măsuri fiscale. Vorbim de creșterea de TVA, din creșterile de accize, din creșterea prețului la energie”, a adăugat Ionuț Dumitru.

În acest scenariu, rolul BNR se rezumă la monitorizarea efectelor secundare și la ancorarea așteptărilor, pentru a evita intrarea într-o spirală inflaționistă pe termen lung.

Când scad dobânzile? Orizontul este luna mai

Vestea bună este că acest episod inflaționist are un caracter tranzitoriu. Potrivit analizei lui Ionuț Dumitru, efectul statistic al scumpirilor din vara acestui an se va disipa în a doua jumătate a anului viitor. Acest lucru va permite Băncii Centrale să opereze prima tăiere a dobânzii de referință, cel mai probabil în primăvară.

„Noi asistăm la un șoc inflaționist care, în mod normal, trebuie să fie tranzitoriu. După douăsprezece luni, în inflația anuală nu o să mai avem acest impact al creșterilor de preț la energia electrică din iulie, din creșterea accizelor și TVA-ului din august”, precizează economistul.

În ceea ce privește calendarul, Dumitru estimează o primă mișcare concretă înainte de vară.

„Noi ne așteptăm să vedem o primă reducere undeva prin mai anul viitor. Dar totul depinde de perspectivele inflației la acel moment. Cred că BNR va scădea dobânda în momentul în care va fi foarte sigură că traiectoria de inflație se confirmă și inflația va scădea puternic începând cu iulie–august anul viitor”, a declarat consilierul premierului.

Evoluția ratei dobânzii de politică monetară. Grafic Banca Națională a României
Evoluția ratei dobânzii de politică monetară. Grafic Banca Națională a României

Paradoxul din piață: dobânzi mai mici decât dobânda-cheie

Deși dobânda de politică monetară este stabilită la 6,5%, realitatea din piața bancară arată deja costuri de finanțare mai reduse. Ionuț Dumitru explică acest fenomen prin excesul de lichiditate existent, care a împins dobânzile interbancare (ROBOR) către pragul facilității de depozit, adică spre 5,5%.

„Dobânzile din piață de acum sunt deja mai mici față de acum câteva săptămâni, pentru că asistăm la un exces de lichiditate în piață, bani pe care băncile îi plasează la Banca Centrală în facilitatea de depozit, ceea ce a dus dobânzile mai aproape de dobânda la facilitatea de depozit de 5,5%”, arată economistul.

Acestă tendință descendentă se va resimți și în ratele plătite de populație, dar cu o anumită întârziere în cazul creditelor legate de IRCC.

„Lucrul ăsta s-a reflectat în dobânzile efective în ROBOR, în IRCC, care va fi reflectat și în creditele consumatorilor”, a conchis Ionuț Dumitru.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
stirileprotv.ro
image
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe
gandul.ro
image
Horoscop 5 decembrie 2025: O zi intensă cu vești care răstoarnă planuri
mediafax.ro
image
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României Betano. Toate calculele
fanatik.ro
image
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat"
observatornews.ro
image
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
„Comfort” sau „confort”: care este forma corectă în limba română, mulți scriu ca în engleză
playtech.ro
image
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde meteorologii anunță nu mai puțin de 20 de zile cu ninsoare, în luna decembrie
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Prime de Crăciun de până la 1.000 de lei. Ce alte beneficii vor primi angajații
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză