„Legea Nordis”, adoptată în unanimitate de Parlament, după un an de la izbucnirea unuia dintre cele mai mari scandaluri imobiliare. Ce prevede aceasta

La un an de la scandalul care a implicat compania Nordis și zborurile unor lideri PSD cu avioane închiriate de la acest grup, Parlamentul a adoptat în unanimitate „Legea Nordis”, un act normativ menit să protejeze cumpărătorii de locuințe.

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 12 noiembrie, cu unanimitate de voturi, așa-numita „Lege Nordis”, inițiată în urma scandalului legat de compania imobiliară Nordis. Proiectul a primit 301 voturi „pentru”, din totalul celor 301 deputați prezenți.

Legea merge acum la președintele României, Nicușor Dan, care poate alege între promulgare, sesizarea Curții Constituționale sau retrimiterea textului în Parlament pentru reexaminare.

Ce prevede „Legea Nordis”

Deși poartă același nume cu dosarul care a vizat conducerea companiei Nordis, noua lege nu are legătură cu investigația penală, scopul ei fiind protejarea cumpărătorilor de apartamente de eventuale fraude imobiliare.

Printre principalele prevederi ale acesteia se numără:

* Înscrierea în cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, astfel încât același apartament să nu mai poată fi promis mai multor persoane.

* Limitarea avansurilor: cumpărătorul poate plăti maximum 25% din valoarea pentru structura de rezistență, doar după finalizarea acesteia, și cel mult 20% pentru instalații.

* Depozitarea sumelor într-un cont bancar dedicat, utilizabil exclusiv pentru proiectul imobiliar respectiv.

Forma adoptată diferă de cea inițială, votată în Senat, care limita avansul general la 15% și prevedea tranșe suplimentare de 25% la finalizarea structurii și încă 25% la instalații.

Vă reamintim că proiectul a fost depus la Senat la 31 ianuarie 2025 de un grup de parlamentari PSD și PNL, care au cerut atunci adoptarea acesteia în procedură de urgență. Cu toate acestea, legea a fost votată de Senat abia pe 14 aprilie, iar apoi a rămas blocată câteva luni în Camera Deputaților.

Consens al opoziţiei şi puterii privind protejarea cumpărătorului

În dezbaterea de luni din Camera Deputaților, reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice, inclusiv AUR, USR și SOS România, au anunțat că votează în favoarea legii, dar nu au ratat ocazia de a lansa critici la adresa partidelor de guvernare.

„Este o lege bună, putea să vină mai repede. Noi, grupul USR, am depus un astfel de proiect primii la Cameră și am fi sperat să fi fost adoptat mai devreme, dat fiind caracterul de urgență. Nu este nicio problemă, votăm cu inima deschisă acest proiect inițiat de PSD-PNL”, a spus deputatul USRAlexandru Dimitriu.

De cealaltă parte, Dan Tanasă (AUR) a profitat de ocazie pentru a ataca guvernarea că a tolerat ani la rând abuzurile din piața imobiliară: „Timp de 35 de ani, sub privirile voastre, PSD, PNL, USR și UDMR, sute de mii de români au fost țepuiți de rechini imobiliari. Suntem astăzi aici pentru că a existat celebrul caz Nordis, legat de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu. Nume grele din PSD.”

Replica a venit din partea liberalului Florin Roman, care a subliniat că legea protejează cumpărătorii, nu are scop politic: „După adoptarea acestei legi, oamenii nu vor mai putea fi păgubiți de dezvoltatori, indiferent din ce zonă politică vin. Mafia imobiliară nu are o singură culoare”.

Scandalul Nordis și implicațiile politice

Vă reamintim că scandalul legat de fima Nordis a izbucnit în toamna anului 2024, după o investigație publicată de Recorder, intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”, şi a tot luat amploare, după ce au apărut şi alte informaţii privind implicarea mai multor oameni politici, dar şi numărul mare de păgubiţi.

Potrivit procurorilor, compania controlată de omul de afaceri Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fost deputat PSD și președinte al Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, ar fi încasat milioane de euro de la clienţi în contul apartamentelor pe care urma să le construiască, fără ca proiectele promise să fie realizate. În singura clădire finalizată, un hotel din Mamaia, jurnaliștii au descoperit indicii că unele apartamente ar fi fost vândute de mai multe ori.

La scurt timp după publicarea anchetei, Laura Vicol și-a dat demisia din funcția de președinte al Comisiei juridice și ulterior din PSD.

Pe 18 noiembrie 2024, alte informații publicate în presă indicau că lideri social-democrați – printre care Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis – ar fi călătorit cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, alături de soții Vicol-Ciorbă.