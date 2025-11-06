search
Locuințele, noua bombă socială. Andrei Caramitru avertizează: „Orice altceva nu poate funcționa”

Publicat:

Economistul Andrei Caramitru avertizează că, pe fondul cererii tot mai mari de locuințe și al blocării dezvoltării unor cartiere de către activiști civici, prețurile imobiliare cresc accelerat. Această presiune generează frustrare în rândul populației, care ajunge să se îndrepte spre votul extremist. Soluțiile există, dar autoritățile pasive întârzie să le adopte.

Tot mai mulți români ajung să doarmă sub cerul liber. FOTO: Pixabay
Andrei Caramitru a atins problema prețurilor uriașe, complet nejustificate, ale imobiliarelor. România este și aici campioană, chiar dacă prețurile nu au ajuns încă neapărat la nivelul celor din Paris, Londra sau New York. Totuși, în orașe ca și Cluj și București prețurile caselor sunt cu mult peste veniturile oamenilor, deși în cele două orașe se câștigă de departe cel mai bine din toată România. Andrei Caramitru explică, într-o postare pe Facebook, cum s-a ajuns în situația în care cei mai mulți oameni nu au nici măcar o speranță că se vor muta într-o zi în casa lor sau că vor putea să-și permită să plătească chiria fără să aibă o gaură în buget.

Mecanism simplu, complicații multiple

„Cheia întregii crize a societății de acum sunt casele, prețul caselor. În tot vestul, deci și la noi. Mecanismul e simplu de înțeles. Cum am ajuns să avem o problemă uriașă: oamenii din orașe fac puțini copii. Și orașele natural cresc ca număr de oameni (se cheamă urbanizare). Deci - din ce în ce mai mulți oameni din afara orașelor vin în oraș (din sate, orașe mici sau imigranți). Sunt majoritari printre tineri / cei sub 35 de ani. În Londra sau New York reprezintă majoritatea votanților”, spune Andrei Caramitru.

Sub această presiune constantă, cauzată cu precădere de cererea mare pentru spații locative, prețurile explodează. În plus, băncile centrale apelează permanent la tiparnițe, ceea ce face ca inflația să atingă cote tot mai ridicate și să împingă și mai mult în sus prețurile caselor.

„Oamenii ăștia sunt și cei mai prost plătiți în oraș. Și nu au unde sta, ei sunt cererea pentru case. Băncile centrale imprimă bani cu nemiluita să țină sistemul să nu crape (deci valoarea activelor reale, inclusiv casele, cresc și valoarea banilor scade)”, mai spune expertul.

„Isteria verde” și activiștii civici pun gaz pe focul problemei

La toată această creștere galopantă contribuie și ceea ce Andrei Caramitru numește „isteria verde”, adică un green deal dus la extrem. Iar activiștii civici din marile orașe blochează proiecte imobiliare importante, astfel că cererea rămâne mult mai mare decât oferta imobiliară. Iar efectul este bineînțeles catastrofal asupra prețurilor.

Andrei Caramitru. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
„În paralel - e o isterie verde, sa nu se construiască nimic, împinsă de cei care stau deja în oraș și au proprietăți (pentru ca așa crește valoarea proprietății lor, în detrimentul celor nou veniți). Deci fiind o lipsă de ofertă prețul caselor explodează”, adaugă el.

Dacă activiștii civici cred că astfel fac un bine societății, în realitate prin blocajele pe care le impun nu fac decât să alimenteze nemulțumirile oamenilor, care se simt permanent trădați și marginalizați de autoritățile care nu fac aproape nimic pentru a-i ajuta să rezolve probleme esențiale precum cea a locuințelor. Așa se ajunge ca din frustrarea populației, care e cât se poate de firească în condițiile date, oamenii să voteze cu extremiștii. În România și în Uniunea Europeană, deocamdată se votează mai mult cu extrema dreaptă, în timp ce în alte părți, de exemplu la New York, s-a votat masiv cu extrema stângă populistă.

Ce soluții vede Caramitru

„Problema e că toate astea combinate fac ca un număr enorm de oameni în orașe să ajungă să nu mai aibă bani (chiriile sunt enorme), să nu își poată cumpăra o casă deci nu își pot începe o familie, deși muncesc cinstit și corect. Groaznic. Și alții care ar veni din sate - nu pot - deci rămân de căruță la birt, sunt condamnați la sărăcie. Toți ăștia frustrați pe bună dreptate vor vota extremiști să dea foc la sistem. Sau de dreapta ca la noi sau de stânga ca în New York - e irelevant - e același lucru. E un pericol politic și societal imens”, explică Andrei Caramitru.

Soluțiile există, dar deocamdată autoritățile par oarbe și sunt blocate de multe ori prin acțiunile în justiție depuse de activiștii civici.

„Soluția e simplă - extinderea orașelor către mega suburbii fix cum a fost în anii 50-60 în tot vestul (când au avut perioada de calm și prosperitate). Sau densificare urbană masivă prin blocuri foarte înalte. Și transport în comun perfect pus la punct. Orice altceva nu poate funcționa. Nu există alte soluții. Trebuie încurajați oamenii care muncesc și vor să își facă o familie. Nu există ancoră mai puternică în societate ca proprietatea asupra casei tale. Când acest lucru devine imposibil lumea se revoltă și dă foc. E cumva destul de evident. De asta eu voi susține întotdeauna construcția de case cat mai ieftine cât mai multe în orașele mari. E cea mai bună măsură pentru stabilitate și prosperitate”, conchide Andrei Caramitru.

