Creditele în lei devin tot mai scumpe. IRCC urcă la un nou record, de 6,06% pe an

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) crește la 6,06% pe an, de la 5,55% cât era în urmă cu trei luni, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Este cel mai ridicat nivel al indicelui de până acum.

IRCC este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II al anului 2025 și se va aplica pentru creditele cu dobândă variabilă în lei în următoarele trei luni.

Conform legislației, dobânda finală la astfel de împrumuturi este formată din indicele IRCC la care se adaugă marja fixă stabilită de fiecare bancă la momentul semnării contractului.

Comparativ, în mai 2022, IRCC era de doar 2,36% pe an, ceea ce arată o creștere accelerată a costului creditelor în ultimii ani.

În paralel, indicele ROBOR la trei luni, utilizat ca referinţă pentru unele credite de consum și pentru împrumuturile companiilor, era marţi de 6,51% pe an, în ușoară scădere de la 6,52%.

Variația IRCC afectează persoanele care au credite cu dobândă variabilă dependente de acest indice.

Cei care au credite în valută sau care au credite cu dobândă fixă nu vor fi afectați de modificarea ratei la credite, întrucât dobânda din contractul lor nu se schimbă în funcție de IRCC.