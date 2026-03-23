Comisia Europeană cere statelor membre să înceapă să facă stocuri de gaze pentru iarna viitoare

Având în vedere volatilitatea pieţei generată de conflictul din Orientul Mijlociu, Comisia Europeană a anunţat luni că solicită statelor membre să înceapă sezonul de constituire de stocuri de gaze şi pregătirile în mod coordonat şi la timp pentru iarna următoare.

Securitatea aprovizionării cu energie a UE rămâne protejată în această etapă din cauza dependenţei limitate de importurile din această regiune şi de încărcăturile de GNL care au trecut prin Strâmtoarea Ormuz înainte de conflict. Dar pregătirile coordonate şi în timp util sunt esenţiale pentru a asigura reumplerea corespunzătoare a stocurilor de gaze pentru următorul sezon de încălzire, adaptarea la circumstanţele pieţei şi aplicarea flexibilităţilor, a precizat Executivul comunitar.

„Suntem mult mai bine pregătiţi în comparaţie cu 2022 datorită alegerilor politice colective, eforturilor coordonate de diversificare şi introducerii accelerate a energiei produse pe plan intern. Dar expunerea noastră la volatilitatea pieţei mondiale este clară şi trebuie să ne asigurăm că acţionăm deja în ceea ce priveşte pregătirea pentru iarnă şi că facem acest lucru într-un mod coordonat. Începerea injecţiilor pentru depozitare cât mai curând posibil ar permite să se beneficieze de o perioadă de injectare mai lungă şi să se adapteze la circumstanţele pieţei pentru a atenua presiunea asupra preţurilor şi a evita graba de sfârşit de vară. În aceste vremuri dificile, este esenţial să facem tot posibilul pentru a ne proteja cetăţenii şi întreprinderile", a afirmat comisarul pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen.

Într-o scrisoare adresată tuturor miniştrilor Energiei din UE, comisarul a reamintit că Regulamentul UE privind înmagazinarea gazelor oferă statelor membre o mai mare flexibilitate în atingerea obiectivelor lor de constituire de stocuri pentru a reacţiona rapid la condiţiile de piaţă în schimbare. Această flexibilitate, inclusiv posibilitatea de a reduce obiectivul de constituire de stocuri sau de a-l atinge într-un interval de timp mai lung în anumite condiţii, poate contribui la reducerea cererii de gaze în momente în care oferta este tensionată şi poate reduce presiunea asupra preţurilor gazelor în Europa.