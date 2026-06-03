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Europa plătește de șase ori mai mult pe energie. BERD: Creștere economică revizuită în scădere în 40 de țări

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Europa intră într-o perioadă de presiune economică accentuată, pe fondul scumpirii energiei și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, avertizează Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Instituția a revizuit în scădere prognozele de creștere pentru cele 40 de economii în care investește, în condițiile în care costurile ridicate la energie și diferențele tot mai mari față de Statele Unite, unde energia este de până la șase ori mai ieftină, afectează competitivitatea și încetinesc ritmul economic.

Un bec, un calculator şi un pix puse peste o factură de energie
BERD: Europa plătește de șase ori mai mult pe energie. Foto arhivă

În raportul „Regional Economic Prospects”, publicat joi, BERD a înrăutățit perspectivele economice pentru cele 40 de țări în care este activă, arătând că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu reprezintă o sursă importantă de perturbare a economiei globale.

Conform noilor estimări, economia din regiune ar urma să crească cu 3,1% în 2026, în scădere de la 3,4% în 2025 și cu 0,5 puncte procentuale sub prognoza din februarie. Pentru 2027, instituția anticipează o revenire ușoară, la 3,6%, însă și această valoare este ușor mai mică decât estimarea anterioară, cu 0,1 puncte procentuale.

În primul trimestru din 2026, creșterea economică în cele 40 de economii analizate a încetinit la 2,9% în ritm anual, ceea ce confirmă tendința de frânare a activității economice.

Șoc energetic global: petrol și gaze mai scumpe, risc în Strâmtoarea Ormuz

BERD indică drept principale cauze ale încetinirii economice majorarea cotațiilor la petrol și gaze, pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari.

Raportul subliniază că posibilele perturbări ale livrărilor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice globale, amplifică riscurile de pe piețele internaționale.

În același timp, diferențele tot mai mari dintre costurile energiei din Europa și cele din Statele Unite afectează direct competitivitatea companiilor europene, în special în industriile cu consum ridicat de energie.

Europa, dezavantaj competitiv major în raport cu Statele Unite

BERD atrage atenția că prețurile la electricitate din Europa rămân semnificativ mai ridicate decât în Statele Unite, unde energia este de până la șase ori mai ieftină.

Această diferență determină schimbări structurale în economie, cu o migrare graduală a producției industriale către sectoare cu consum redus de energie și o pierdere de competitivitate pentru industriile energofage.

Raportul arată că această tendință este vizibilă atât în economiile avansate din Uniunea Europeană, cât și în statele membre unde BERD investește activ.

Economii afectate: România, Turcia și Ucraina printre cele vizate

Raportul BERD menționează că mai multe economii au înregistrat performanțe sub așteptări, inclusiv Egipt, Kazahstan, România, Turcia și Ucraina.

Economistul-șef al BERD, Beata Javorcik, a explicat că actualul context geopolitic a agravat vulnerabilitățile deja existente.

Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat un nou șoc regiunilor care deja erau afectate de slăbiciunea din industrie și pozițiile fiscale fragile”, a declarat aceasta.

BERD mai arată că inflația a accelerat în perioada februarie aprilie 2026, urcând la o medie de 6,4%, în creștere cu 1,2 puncte procentuale.

Instituția pune această evoluție pe seama scumpirii energiei și alimentelor, dar și pe efectele deprecierii unor monede față de dolar, care au amplificat costurile de import în mai multe economii emergente.

Măsuri de sprijin: subvenții și reduceri de taxe în două treimi dintre state

Raportul BERD arată o economie globală fragilizată de costurile ridicate ale energiei și de tensiunile geopolitice. Diferențele majore dintre Europa și Statele Unite în ceea ce privește prețul energiei continuă să afecteze competitivitatea industrială și să încetinească ritmul de creștere, în timp ce guvernele încearcă să tempereze impactul prin măsuri de sprijin care apasă suplimentar pe bugete.

Aproape două treimi dintre țările în care BERD investește au introdus măsuri de sprijin pentru populație, inclusiv subvenții la energie și reduceri de taxe.

Cu toate acestea, raportul avertizează că astfel de politici pot pune presiune suplimentară pe bugetele publice, în condițiile în care multe state se confruntă deja cu dezechilibre fiscale.

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