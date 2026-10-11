 Blocaj pe Autostrada Sibiu–Pitești. Directorul CNAIR acuză lipsa acordului de mediu: constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier | adevarul.ro
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Video Blocaj pe Autostrada Sibiu–Pitești. Directorul CNAIR acuză lipsa acordului de mediu: constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier

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Lucrările la una dintre cele mai dificile secțiuni ale Autostrăzii Sibiu–Pitești sunt limitate de lipsa unor documente necesare continuării proiectului. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, o acuză pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, că nu a emis acordul de mediu revizuit.

Blocaj pe Autostrada Sibiu–Pitești
Blocaj pe Autostrada Sibiu–Pitești Foto: CNAIR

Anunțul a fost făcut duminică, 11 octombrie, de șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), într-o postare pe Facebook. În aceeași zi, constructorii turci ai asocierii Mapa-Cengiz au străpuns și cea de-a doua galerie a tunelului Boița 1, de pe secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1).

Potrivit lui Cristian Pistol, lipsa acordului de mediu revizuit și a autorizațiilor de construire pentru întregul șantier împiedică desfășurarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract.

„În lipsa Acordului de Mediu revizuit și a Autorizațiilor de Construire pe întreg șantierul, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. CNAIR a depus documentația necesară la ANMAP pe 12 august 2026”, a transmis directorul CNAIR.

Acesta a precizat că, în aceste condiții, activitățile sunt concentrate asupra tunelurilor, viaductelor, terasamentelor și lucrărilor de consolidare de pe sectoarele pentru care au fost emise autorizații de construire.

A fost străpunsă și a doua galerie a tunelului Boița 1

În ciuda restricțiilor privind desfășurarea lucrărilor, constructorii au înregistrat un nou progres pe șantier. Duminică a fost străpunsă cea de-a doua galerie a tunelului Boița 1, cu o lungime de 264 de metri.

Prima galerie, care măsoară 247 de metri, fusese străpunsă în 20 iulie 2026. În prezent, stadiul fizic al lucrărilor la acest tunel a ajuns la 45,11%. Următoarea etapă constă în realizarea cămășuielii interioare a celor două galerii, o lucrare necesară pentru finalizarea structurii tunelului.

În ce stadiu au ajuns lucrările la tunelurile Balota și Robești

Pe secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu–Pitești se lucrează și la alte două tuneluri, Balota și Robești.

Tunelul Balota are o lungime de 500 de metri. Aici se execută lucrări de excavare și de realizare a cămășuielii exterioare, stadiul fizic ajungând la 13,69%.

În cazul tunelului Robești, cu o lungime de 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse. Stadiul fizic al lucrărilor este de 39,48%, iar constructorii execută în prezent hidroizolația și căptușeala interioară.

Pe întregul șantier al secțiunii Boița-Cornetu sunt mobilizați 708 muncitori și 162 de utilaje. Cu toate acestea, stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 16%, potrivit datelor prezentate de șeful CNAIR.

Secțiunea 2 Boița–Cornetu a Autostrăzii Sibiu–Pitești are o lungime de 31,33 de kilometri și include construirea a șapte tuneluri.

Pentru realizarea acestora este utilizată tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă), care valorifică rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului. Metoda presupune lucrări de consolidare și stabilizare, prin procedee precum torcretarea și bulonarea rocilor.

Contractul pentru această secțiune are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport.

Autostrada Sibiu–Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Aceasta va asigura o legătură rutieră de mare viteză între Transilvania și Muntenia, traversând Munții Carpați.

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