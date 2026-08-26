Lucrările pe Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) au atins un stadiu fizic de execuție de 17,35%, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Acesta avertizează însă că extinderea activităților pe întregul șantier „depinde de obţinerea Acordului Revizuit de Mediu”.

Șeful CNAIR a precizat miercuri, într-o postare pe Facebook, că asocierea de constructori Webuild SPA - Tancrad lucrează intens pe sectoarele pentru care au fost emise autorizații de construire.

„Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), Secţiunea 3 (Cornetu-Tigveni): Stadiul fizic a ajuns la 17,35%! În prezent, asocierea de constructori italieni şi români (Webuild SPA - Tancrad) lucrează cu 1000 de muncitori şi 512 de utilaje şi echipamente, la excavaţii, consolidări, umpluturi şi structuri pe aproximativ 30% din şantier, pe sectoarele unde a primit Autorizaţii de Construire. Extinderea lucrărilor pe întreg şantierul acestui lot depinde de obţinerea Acordului Revizuit de Mediu. Pentru aceasta, constructorii au transmis documentele necesare, iar CNAIR a depus, pe 12 august 2026, documentaţia necesară obţinerii acestui Acord la ANMAP (Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate)”, a transmis Cristian Pistol.

Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) Foto: Captură CNAIR / Cristian Pistol

Potrivit acestuia, după finalizarea procedurilor legate de revizuirea acordului de mediu, Ministerul Transporturilor trebuie să emită autorizațiile necesare pentru toate sectoarele lotului, care are o lungime totală de 37,4 kilometri.

Pe această secțiune sunt prevăzute un tunel, 55 de poduri și viaducte, precum și două noduri rutiere.

„În momentul de față, se lucrează la 14 structuri din totalul de 55, unde se execută armare, betonare, cofrare placă de suprabetonare, așternere hidroizolație, asamblare tablier metalic, instalare lise și aparate de reazem, iar stadiile fizice sunt cuprinse între 51% și 93%. La ecoductul Călinești se lucrează la excavații, armare, cofrare, betonare fundații și elevații, umpluturi în spații înguste și la hidroizolație. La tunelul Poiana, cel mai lung tunel rutier cu galerie dublă din România (1780 m), se continuă lucrările pregătitoare pentru platforma pe care se va monta instalația TBM (Tunnel Boring Machine)”, mai precizează Cristian Pistol.

Contractul pentru construirea secțiunii Cornetu-Tigveni este finanțat prin Programul Transport și are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA. Secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pitești sunt considerate cele mai dificile segmente montane ale proiectului, fiind proiectate să traverseze Munții Carpați printr-un sistem complex de tuneluri și viaducte.