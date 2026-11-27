Rețeaua X introduce instrumente de control parental pentru conturile utilizatorilor de 13–17 ani. Părinții pot limita timpul petrecut pe platformă și pot gestiona interacțiunile, însă nu pot citi mesajele private.

Rețeaua X e deținută de Elon Musk Foto: Shutterstock

Rețeaua socială X, cunoscută anterior ca Twitter, introduce funcții de control parental pentru adolescenții cu vârste între 13 și 17 ani. Noile instrumente le permit părinților să gestioneze timpul petrecut pe platformă, conținutul recomandat și anumite interacțiuni ale copiilor, potrivit TechCrunch.

Supravegherea nu se activează însă unilateral: atât părintele sau tutorele, cât și adolescentul trebuie să fie de acord. Fiecare modificare făcută prin intermediul acestor instrumente este înregistrată și poate fi văzută de adolescent.

Părinții pot verifica timpul petrecut pe X în ultima săptămână și pot stabili o limită zilnică de utilizare. De asemenea, pot cere ca fiecare urmăritor nou să primească aprobarea lor, opțiune care face contul adolescentului privat.

În privința conținutului, noile setări permit limitarea recomandărilor din secțiunea „For You” și a videoclipurilor la conturile pe care adolescentul le urmărește deja. Părinții pot filtra anumite cuvinte și pot dezactiva afișarea materialelor sensibile.

Instrumentele oferă și posibilitatea de a stabili cine îi poate trimite adolescentului mesaje directe. Părinții pot vedea conturile cu care acesta a discutat individual, dar nu și conținutul conversațiilor. Nu au acces nici la căutările sau la istoricul de vizionare al adolescentului și nu pot publica în numele lui.

Potrivit informațiilor prezentate de platformă, conturile adolescenților au implicit activat un mod protejat, care restricționează conținutul sensibil și blochează publicitatea țintită. Funcțiile de control parental se adaugă acestor măsuri de protecție.

X prezintă sistemul drept o modalitate de a oferi familiilor instrumente practice, fără ca adolescenții să piardă controlul asupra propriilor conturi. Lansarea vine după criticile privind lipsa unor protecții care să împiedice folosirea chatbotului platformei pentru generarea de imagini sexualizate cu femei și copii, notează TechCrunch.