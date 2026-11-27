Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat joi, 26 noiembrie, că este deschis să colaboreze cu democraţii, după înfrângerea suferită de republicanii săi la alegerile de la jumătatea mandatului.

Donald Trump Foto: AFP

„Am sentimentul că vom ajunge la o relaţie bazată pe cooperare cu democraţii, în cadrul căreia vom putea aborda o serie de chestiuni, inclusiv în domeniul asistenţei medicale şi în multe alte domenii, şi vom putea duce lucrurile la bun sfârşit”, a declarat el joi, în timpul unei convorbiri telefonice cu membri ai forţelor armate americane, scrie Agerpres.

De Ziua Recunoștinței, Donald Trump i-a sunat pe militarii americani de la reședința sa din Florida și a vorbit despre dreptul de veto al președintelui, pe care l-a descris drept un instrument puternic.

„Nu intenţionez să mă folosesc de dreptul de veto pentru orice, timp de doi ani”, referindu-se la cei doi ani rămaşi din cel de-al doilea mandat al său.

Conform Constituţiei SUA, Trump nu mai poate obţine un al treilea mandat.

Democrații au câștigat 259 de locuri în Camera Reprezentanțilora SUA în alegerile intermediare din 2026. Rezultatul este unul fără precedent recent.

Trump încearcă să limiteze anchetele democraților, cu câteva săptămâni înainte ca aceștia să preia controlul Camerei. Președintele SUA încearcă să stabilească cine, cum și ce poate fi investigat de democrați, care se pregătesc să își folosească noile prerogative din viitorul Congres pentru a cerceta acuzații de corupție la adresa lui.

Vineri, Trump a semnat un ordin executiv prin care a cerut companiilor cu contracte federale să coordoneze cu Casa Albă orice solicitare de informații sau de comunicări.

Democrații îl contestă. Jamie Raskin, viitorul președinte al Comisiei pentru Justiție din Cameră, a declarat duminică, la CNN, că ordinul are „forța unei note interne”.

„E ca și cum ai spune că se închide mai devreme de Ziua Recunoștinței. Nu înseamnă nimic din punct de vedere al legii federale”, a spus el.