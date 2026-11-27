O firmă care are nevoie de opt ore de muncă pe zi poate ajunge să plătească aproape dublu dacă împarte programul între patru angajați part-time, în loc să angajeze o singură persoană cu normă întreagă. La salariul minim, costul lunar urcă de la aproximativ 4.400 la 8.700 de lei, din cauza contribuțiilor sociale suplimentare pe care angajatorul trebuie să le suporte pentru contractele cu timp parțial.

Angajatorii plătesc contribuții destul de mari pentru munca part-time Foto: arhivă

Explicația nu ține de salariul net primit de angajat, ci de obligația firmei de a suporta o diferență de contribuții la pensie și sănătate. Pentru un contract de două ore pe zi, salariatul poate încasa aproximativ 703 lei, în timp ce costul total al angajatorului depășește 2.100 de lei.

Aceleași opt ore, o factură salarială aproape dublă

Salariul minim brut general este de 4.325 de lei de la 1 iulie 2026. Pentru un angajat eligibil cu normă întreagă, costul lunar al firmei este de aproximativ 4.418 lei. Două contracte de câte patru ore ajung, împreună, la circa 5.800 de lei, cu aproximativ 31% mai mult.

Cu patru contracte de câte două ore, cheltuiala urcă la aproximativ 8.684 de lei lunar: aproape 97% peste costul unui singur contract cu normă întreagă. Firma plătește astfel pentru opt ore cumulate de muncă aproape cât pentru doi salariați cu program complet, în ipotezele acestei simulări.

Cât primește angajatul și cât plătește firma

Calculul orientativ privește un salariat de peste 26 de ani, fără persoane în întreținere, cu funcția de bază la angajatorul respectiv, fără sporuri sau alte beneficii și cu contract activ întreaga lună. Pentru programele reduse, brutul este proporțional cu salariul minim, iar salariatul nu intră într-o excepție de la baza minimă CAS și CASS.

Program zilnic Salariu brut lunar Salariu net lunar Cost lunar pentru firmă 2 ore aprox. 1.081 lei aprox. 703 lei aprox. 2.171 lei 4 ore aprox. 2.163 lei aprox. 1.352 lei aprox. 2.899 lei 8 ore 4.325 lei aprox. 2.699 lei aprox. 4.418 lei

Sumele sunt orientative, pe baza regulilor aplicabile în semestrul al doilea din 2026. Exemplul pentru patru ore publicat de ImpozitSalariu.ro folosește rotunjirea separată a contribuțiilor și indică un cost de 2.899 lei. Rotunjirile pot produce diferențe de câțiva lei între simulări.

Raportat la cheltuiala totală a firmei, din fiecare 100 de lei aproximativ 32 de lei ajung la salariatul cu două ore pe zi, circa 47 de lei la cel cu patru ore și aproximativ 61 de lei la angajatul cu normă întreagă. Restul reprezintă impozitul și contribuțiile incluse în acest calcul salarial.

De unde vine diferența de cost

În perioada iulie–decembrie 2026, reperul pentru contribuțiile minime la pensie și sănătate este de 4.125 de lei pentru un contract activ întreaga lună căruia i se aplică această regulă: salariul minim de 4.325 de lei, diminuat cu 200 de lei potrivit OUG nr. 89/2025.

Angajatului part-time i se rețin contribuțiile aferente venitului realizat. Diferența până la contribuțiile calculate la reperul minim este suportată de angajator, fără să fie scăzută din netul salariatului. Pentru patru ore pe zi și un brut de 2.163 lei, exemplul fiscal consultat indică un supliment de 490 lei pentru CAS și 197 lei pentru CASS, adică 687 lei lunar.

Separat, salariatul cu normă întreagă poate beneficia de facilitatea celor 200 de lei netaxabili, dacă are funcția de bază, salariul de bază egal cu minimul și respectă celelalte condiții legale, inclusiv plafonul de venit relevant de 4.600 de lei. Contractele part-time nu beneficiază de această facilitate salarială.

Excepțiile pot schimba substanțial factura firmei

Suplimentul nu se aplică automat tuturor contractelor part-time. Codul fiscal prevede excepții, în condiții specifice, pentru categorii precum elevii și studenții până la 26 de ani, ucenicii până la 18 ani, anumite categorii de pensionari pentru limită de vârstă și persoanele cu mai multe contracte ale căror baze cumulate ating salariul minim. Încadrarea trebuie justificată cu documentele cerute de lege.

În exemplul pentru patru ore, eliminarea diferenței de 687 lei reduce costul lunar de la aproximativ 2.899 lei la circa 2.212 lei, la același brut. Pentru zece contracte similare, diferența este de aproximativ 6.870 de lei pe lună. De aceea, două contracte cu același program și același salariu brut pot genera cheltuieli diferite pentru angajator.

Datele Eurostat pentru 2024 arată că 2,9% dintre persoanele ocupate din România lucrau part-time, față de 17,1% la nivelul Uniunii Europene. În Țările de Jos, ponderea era de 38,6%, iar în Germania de 28,9%.