Meteorologii au publicat vineri, 27 noiembrie, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 30 noiembrie - 28 decembrie. Potrivit estimărilor, România va avea parte de temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în prima parte a lunii decembrie.

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Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri negative mai accentuate în sudul și sud-estul României.

Precipitațiile vor fi sub valorile normale în cea mai mare parte a țării, în special în jumătatea vestică a teritoriului.

În următoarea săptămână, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice. De asemenea, precipitațiile se vor situa la valorile normale normale în cea mai mare parte a țării.

În săptămâna 14 - 21 decembrie, temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât cele normale în regiunile extracarpatice, iar în restul țării vor fi apropiate de valorile obișnuite.

Precipitațiile vor fi ușor mai abundente decât de obicei în regiunile intracarpatice, iar în restul țării se vor menține în limite normale.

În ultima săptămână a perioadei, temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Precipitațiile se vor situa la valorile normale normale în cea mai mare parte a țării.