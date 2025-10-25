search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Black Friday pentru copii: cele mai bune oferte sunt deja disponibile

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Jucăriile și articolele pentru copii au fost în topul celor mai vândute categorii de produse anul trecut, de Black Friday. Și anul acesta retailerii online se așteaptă la vânzări considerabile. Multe dintre site-uri au și acum oferte, cu reduceri de până la 60%.

Jucăriile și produsele pentru copii, printre cele mai vândute de Black Friday FOTO Shutterstock
Jucăriile și produsele pentru copii, printre cele mai vândute de Black Friday FOTO Shutterstock

Ce site-uri de jucării au început deja reducerile

Dacă sunteți în căutare de jucării, retailerii anunță cea mai bună perioadă din punct de vedere al prețurilor. Reducerile afișate sunt semnificative. 

Pe site-ul babyneeds.ro, o gamă largă de jucării, articole pentru camera bebelușului, dar și pentru masă și plimbare au reduceri între 40% și 60%, în cadrul unei campanii de toamnă. Pe acest site, reducerile de Black Friday vor fi pe 7 noiembrie. 

Pe site-ul celor de la Noriel, acum există o campanie cu reduceri de până la 20% la jucării și jocuri. Noriel va organiza Black Friday 2025  în perioada 1 noiembrie -16 noiembrie. 

Chicco a dat deja startul reducerilor de Black Friday, iar promoțiile vor dura până pe  30 octombrie. Compania spune că prețurile au fost reduse până la 80%.

Campania de Black Friday a început deja și pe evomag. Pe site, beneficiază de reduceri o gamă de jucării, căruicioare, pătuțuri, scaune pentru mașină și accesorii pentru camera bebelușului. 

Pe eMag, Black Friday, inclusiv la jocuri, jucării și articole pentru copii este programat pe 7 noiembrie. De altfel, gigantul online este cel care stabilește data oficială în România. 

Reduceri și la cărțile pentru copii

FOTO Pixabay
FOTO Pixabay

Și în ceea ce privește cărțile pentru copii există reduceri considerabile. Un prilej bun pentru copii să citească mai mult, să afle informații interesante  sau să facă activități educative. 

Librăria online Librex are acum o campanie cu reduceri de 50% la o serie de titluri, inclusiv pentru adolescenți și copii. 

Iar pe site-ul editurii Corint reducerile la cărțile pentru copii ajung până la 71%. Reduceri substanțiale vor fi și de Black Friday.

Librăria online elefant.ro va organiza Black Friday pe aproape tot parcursul lunii noiembrie, începând cu data de 3, în timp ce Libris va avea oferte mari pe 7 noiembrie. 

Ce arată datele de anul trecut

Potrivit eMag, la ediția Black Friday de anul trecut, cele mai vândute categorii de produse au fost:

  1. Băuturi, băcănie, hrană pentru animale și curățenie – 706.000 de produse
  2. Cosmetice, suplimente și îngrijire personală – 615.000 de produse
  3. Jucării și articole pentru copii – 399.000 de produse
  4. Mobilă și articole pentru casă – 210.000 de produse
  5. Electrocasnice mici – 162.000 de produse
  6. Laptopuri, echipamente IT și birotică – 144.000 de produse
  7. Fashion și sport – 113.000 de produse
  8. TV, audio-video, gaming și cărți – 98.000 de produse

* Acest articol conține link-uri de afiliere

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului
stirileprotv.ro
image
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică
gandul.ro
image
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
mediafax.ro
image
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
fanatik.ro
image
Daniel David: „Am reușit să trecem prin furtuna fiscal-bugetară”. „Pe spinarea noastră”, răspund profesorii
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
observatornews.ro
image
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Salata de vinete fără ulei, rețeta Mihaelei Bilic. Ingredientul care îi dă un gust delicios
playtech.ro
image
Imagini pentru istorie! Gabi Tamaș a revenit pe terenul de fotbal la aproape 42 de ani. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Taci, mă!”. Adrian Mutu l-a făcut ”praf”, după ce a văzut că i-a pronunțat numele lui Cristi Chivu
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Compatibilități amoroase în sezonul Scorpionului. Cine iubește intens și cine se retrage dintr-o relație toxică
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
click.ro
image
Cea mai bună băutură pentru digestie. Dr. Adina Alberts o recomandă. Este ideală și pentru cei care vor să slăbească: „Nu are niciun fel de zaharuri”
click.ro
image
Tânăra de 16 ani care a întors toate scaunele la „Vocea României” încă de la primele note. Smiley: „Eu nu am mai auzit niciodată așa ceva”
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Regii profimedia 0909841553 jpg
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță

OK! Magazine

image
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”

Click! Pentru femei

image
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?