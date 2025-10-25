Black Friday pentru copii: cele mai bune oferte sunt deja disponibile

Jucăriile și articolele pentru copii au fost în topul celor mai vândute categorii de produse anul trecut, de Black Friday. Și anul acesta retailerii online se așteaptă la vânzări considerabile. Multe dintre site-uri au și acum oferte, cu reduceri de până la 60%.

Ce site-uri de jucării au început deja reducerile

Dacă sunteți în căutare de jucării, retailerii anunță cea mai bună perioadă din punct de vedere al prețurilor. Reducerile afișate sunt semnificative.

Pe site-ul babyneeds.ro, o gamă largă de jucării, articole pentru camera bebelușului, dar și pentru masă și plimbare au reduceri între 40% și 60%, în cadrul unei campanii de toamnă. Pe acest site, reducerile de Black Friday vor fi pe 7 noiembrie.

Pe site-ul celor de la Noriel, acum există o campanie cu reduceri de până la 20% la jucării și jocuri. Noriel va organiza Black Friday 2025 în perioada 1 noiembrie -16 noiembrie.

Chicco a dat deja startul reducerilor de Black Friday, iar promoțiile vor dura până pe 30 octombrie. Compania spune că prețurile au fost reduse până la 80%.

Campania de Black Friday a început deja și pe evomag. Pe site, beneficiază de reduceri o gamă de jucării, căruicioare, pătuțuri, scaune pentru mașină și accesorii pentru camera bebelușului.

Pe eMag, Black Friday, inclusiv la jocuri, jucării și articole pentru copii este programat pe 7 noiembrie. De altfel, gigantul online este cel care stabilește data oficială în România.

Reduceri și la cărțile pentru copii

Și în ceea ce privește cărțile pentru copii există reduceri considerabile. Un prilej bun pentru copii să citească mai mult, să afle informații interesante sau să facă activități educative.

Librăria online Librex are acum o campanie cu reduceri de 50% la o serie de titluri, inclusiv pentru adolescenți și copii.

Iar pe site-ul editurii Corint reducerile la cărțile pentru copii ajung până la 71%. Reduceri substanțiale vor fi și de Black Friday.

Librăria online elefant.ro va organiza Black Friday pe aproape tot parcursul lunii noiembrie, începând cu data de 3, în timp ce Libris va avea oferte mari pe 7 noiembrie.

Ce arată datele de anul trecut

Potrivit eMag, la ediția Black Friday de anul trecut, cele mai vândute categorii de produse au fost:

Băuturi, băcănie, hrană pentru animale și curățenie – 706.000 de produse Cosmetice, suplimente și îngrijire personală – 615.000 de produse Jucării și articole pentru copii – 399.000 de produse Mobilă și articole pentru casă – 210.000 de produse Electrocasnice mici – 162.000 de produse Laptopuri, echipamente IT și birotică – 144.000 de produse Fashion și sport – 113.000 de produse TV, audio-video, gaming și cărți – 98.000 de produse

