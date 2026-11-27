Înfrângerea categorică suferită în fața lui Brighton, scor 0-4, nu a compromis parcursul european al celor de la Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova Foto: Sportpictures

Cu 7 puncte în cont și două partide rămase de disputat, echipa din Bănie rămâne într-o poziție favorabilă pentru a prinde faza eliminatorie a Conference League.

Craiova, revanșă după ratarea de anul trecut

Anul trecut, oltenii au încheiat competiția pe locul 25, la egalitate de puncte cu formațiile aflate în zona calificării, însă au ratat accesul în primele 24. În ultima rundă, Universitatea Craiova a cedat în fața lui AEK Atena, scor 2-3, iar Sigma Olomouc și Zrinjski Mostar au avut avantaj la criteriul golurilor marcate. De această dată, situația este diferită. Universitatea are deja 7 puncte și mai poate acumula altele în ultimele două etape, în care va juca în deplasare cu Kairat Almaty, iar apoi va primi vizita celor de la FC Copenhaga.

Calculele statistice îi oferă formației din Bănie motive serioase de optimism. Potrivit estimărilor Football Meets Data, Craiova are o probabilitate de 95,7% să termine între primele 24 de echipe și să ajungă în play-off-ul pentru optimile de finală. În schimb, șansele unei calificări directe în optimi, rezervată primelor 8 clasate, sunt de 9,8%. Pentru a mai spera la un loc în top 8, oltenii ar avea nevoie de un final perfect de campanie: două victorii în ultimele meciuri.

Câte puncte sunt suficiente pentru calificare?

Simulările realizate de Football Meets Data conturează destul de clar situația din clasamentul Conference League. O echipă care ajunge la 13 puncte are aproximativ 95% șanse să termine în primele 8 și să obțină calificarea directă în optimi. Pragul pentru play-off este însă mult mai accesibil. Formațiile care încheie faza ligii cu 8 puncte au o probabilitate de peste 99% să se claseze în top 24. Chiar și pentru echipele cu 7 puncte, șansele de calificare sunt estimate la aproximativ 91%.

Universitatea Craiova se află deja la acest prag. Un singur punct obținut în ultimele două confruntări ar duce echipa la 8 puncte și ar crește considerabil siguranța calificării.