Ce poți cumpăra de Black Friday 2026 la eMAG. Produsele care au fost incluse în catalogul reducerilor

Black Friday 2026 are loc vineri, 6 noiembrie, iar eMAG a pregătit peste 1,8 milioane de produse la prețuri reduse. Printre ofertele anunțate se numără telefoane, laptopuri, televizoare și electrocasnice, dar și bilete la festivaluri de la un leu, vacanțe și automobile.

Black Friday 2026 are loc vineri, 6 noiembrie Foto: Daciana Stoica

Campania de Black Friday organizată de eMAG se desfășoară vineri, 6 noiembrie. Retailerul nu a comunicat ora exactă la care vor fi activate reducerile, precizând doar că ofertele vor deveni disponibile în cursul dimineții.

În edițiile precedente, reducerile au început, de regulă, după ora 7:00. În 2025, campania a debutat la 8:08, în timp ce în 2024 primele oferte au fost activate în jurul orei 7:15.

Ediția din acest an este cea de-a 16-a organizată de eMAG și prima care are loc în prima zi de vineri a lunii noiembrie.

Ce produse intră la reducere de Black Friday 2026

Retailerul a publicat deja o parte dintre produsele care vor putea fi cumpărate la preț redus. Oferta cuprinde telefoane, televizoare, laptopuri, electrocasnice, articole pentru casă și produse de îngrijire personală.

Printre televizoarele anunțate se află un model Blaupunkt LED, cu diagonala de 81 de centimetri, la 249,99 lei, redus de la 549,99 lei. Un televizor TCL QLED de 108 centimetri, cu rezoluție 4K, va costa 799 de lei, față de 1.599 de lei.

Un televizor LG OLED, cu diagonala de 163 de centimetri, este anunțat la 4.999,99 lei, comparativ cu prețul de referință de 8.499,99 lei.

În categoria laptopurilor, un model HP cu procesor AMD Ryzen 3, 8 GB RAM și SSD de 512 GB va costa 999 de lei, față de 2.099,99 lei. Pe listă se mai află un laptop Acer, la 749,99 lei, și un Apple MacBook Air 13, cu procesor M5, 16 GB RAM și stocare de 512 GB, la 5.899,99 lei.

Și electrocasnicele se regăsesc printre produsele cu reduceri importante. O mașină de spălat Samsung, cu o capacitate de 8 kilograme, va costa 1.299 de lei, față de 1.899,99 lei, în timp ce un aspirator vertical Dyson V8 Cyclone este anunțat la 1.299 de lei, redus de la 1.999,99 lei.

Bilete la festivaluri de la un leu, automobile și vacanțe

Oferta din acest an nu se limitează la produsele electronice și electrocasnice. eMAG a pregătit și reduceri la experiențe, servicii, călătorii și automobile.

Printre ofertele speciale se numără biletele de acces general la festivalurile Beach, Please! 2027 și Nibiru 2027, anunțate la prețul de un leu, în limita stocurilor disponibile.

Compania a pregătit peste 50.000 de bilete la festivaluri, peste 47.000 de nopți de cazare, cu reduceri de până la 55%, și peste 17.000 de vouchere pentru bilete de avion.

Cumpărătorii vor putea găsi și peste 500 de automobile, de la 19 mărci, cu reduceri care pot ajunge la 30.000 de euro.

În premieră, campania include pachete de zbor cu avion privat și așa-numitele mystery box-uri, cutii-surpriză al căror conținut nu este dezvăluit integral înainte de cumpărare. Prețurile pentru aceste pachete pornesc de la 99 de lei.

eMAG estimează vânzări de peste un miliard de lei

Pentru Black Friday 2026, eMAG estimează vânzări de 1,04 miliarde de lei, cu aproximativ 50 de milioane de lei peste rezultatul înregistrat în anul precedent.

Potrivit unui studiu Kantar prezentat de companie, peste 56% dintre români intenționează să cumpere produse în cadrul campaniei din acest an. Bugetul mediu planificat pentru cumpărături se apropie de 3.600 de lei, în creștere cu peste 300 de lei față de anul trecut.

Printre categoriile pentru care retailerul a pregătit cele mai mari stocuri se numără 400.000 de smartphone-uri și gadgeturi, 150.000 de laptopuri și echipamente IT, 100.000 de televizoare și 700.000 de electrocasnice mici.

În ceea ce privește livrările, acestea vor începe chiar în ziua campaniei. Peste 500.000 de produse urmează să plece din depozitele eMAG în primele 24 de ore, iar comenzile sunt estimate să ajungă la clienți până la 21 noiembrie.

Pentru anumite comenzi de dimensiuni mai mari, clienții vor avea posibilitatea să își ridice produsele direct de la depozitul din Jilava, începând cu 7 noiembrie.

De asemenea, clienții eligibili vor putea utiliza eMAG Wallet pentru plata în 12 rate fără dobândă și fără costuri suplimentare.