 Ce poți cumpăra de Black Friday 2026 la eMAG. Produsele care au fost incluse în catalogul reducerilor | adevarul.ro
search
Vineri, 6 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Ce poți cumpăra de Black Friday 2026 la eMAG. Produsele care au fost incluse în catalogul reducerilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Black Friday 2026 are loc vineri, 6 noiembrie, iar eMAG a pregătit peste 1,8 milioane de produse la prețuri reduse. Printre ofertele anunțate se numără telefoane, laptopuri, televizoare și electrocasnice, dar și bilete la festivaluri de la un leu, vacanțe și automobile.

black friday
Black Friday 2026 are loc vineri, 6 noiembrie Foto: Daciana Stoica

Campania de Black Friday organizată de eMAG se desfășoară vineri, 6 noiembrie. Retailerul nu a comunicat ora exactă la care vor fi activate reducerile, precizând doar că ofertele vor deveni disponibile în cursul dimineții.

În edițiile precedente, reducerile au început, de regulă, după ora 7:00. În 2025, campania a debutat la 8:08, în timp ce în 2024 primele oferte au fost activate în jurul orei 7:15.

Ediția din acest an este cea de-a 16-a organizată de eMAG și prima care are loc în prima zi de vineri a lunii noiembrie.

Ce produse intră la reducere de Black Friday 2026

Retailerul a publicat deja o parte dintre produsele care vor putea fi cumpărate la preț redus. Oferta cuprinde telefoane, televizoare, laptopuri, electrocasnice, articole pentru casă și produse de îngrijire personală.

Printre televizoarele anunțate se află un model Blaupunkt LED, cu diagonala de 81 de centimetri, la 249,99 lei, redus de la 549,99 lei. Un televizor TCL QLED de 108 centimetri, cu rezoluție 4K, va costa 799 de lei, față de 1.599 de lei.

Un televizor LG OLED, cu diagonala de 163 de centimetri, este anunțat la 4.999,99 lei, comparativ cu prețul de referință de 8.499,99 lei.

În categoria laptopurilor, un model HP cu procesor AMD Ryzen 3, 8 GB RAM și SSD de 512 GB va costa 999 de lei, față de 2.099,99 lei. Pe listă se mai află un laptop Acer, la 749,99 lei, și un Apple MacBook Air 13, cu procesor M5, 16 GB RAM și stocare de 512 GB, la 5.899,99 lei.

Și electrocasnicele se regăsesc printre produsele cu reduceri importante. O mașină de spălat Samsung, cu o capacitate de 8 kilograme, va costa 1.299 de lei, față de 1.899,99 lei, în timp ce un aspirator vertical Dyson V8 Cyclone este anunțat la 1.299 de lei, redus de la 1.999,99 lei.

Bilete la festivaluri de la un leu, automobile și vacanțe

Oferta din acest an nu se limitează la produsele electronice și electrocasnice. eMAG a pregătit și reduceri la experiențe, servicii, călătorii și automobile.

Printre ofertele speciale se numără biletele de acces general la festivalurile Beach, Please! 2027 și Nibiru 2027, anunțate la prețul de un leu, în limita stocurilor disponibile.

Compania a pregătit peste 50.000 de bilete la festivaluri, peste 47.000 de nopți de cazare, cu reduceri de până la 55%, și peste 17.000 de vouchere pentru bilete de avion.

Cumpărătorii vor putea găsi și peste 500 de automobile, de la 19 mărci, cu reduceri care pot ajunge la 30.000 de euro.

În premieră, campania include pachete de zbor cu avion privat și așa-numitele mystery box-uri, cutii-surpriză al căror conținut nu este dezvăluit integral înainte de cumpărare. Prețurile pentru aceste pachete pornesc de la 99 de lei.

eMAG estimează vânzări de peste un miliard de lei

Pentru Black Friday 2026, eMAG estimează vânzări de 1,04 miliarde de lei, cu aproximativ 50 de milioane de lei peste rezultatul înregistrat în anul precedent.

Potrivit unui studiu Kantar prezentat de companie, peste 56% dintre români intenționează să cumpere produse în cadrul campaniei din acest an. Bugetul mediu planificat pentru cumpărături se apropie de 3.600 de lei, în creștere cu peste 300 de lei față de anul trecut.

Printre categoriile pentru care retailerul a pregătit cele mai mari stocuri se numără 400.000 de smartphone-uri și gadgeturi, 150.000 de laptopuri și echipamente IT, 100.000 de televizoare și 700.000 de electrocasnice mici.

În ceea ce privește livrările, acestea vor începe chiar în ziua campaniei. Peste 500.000 de produse urmează să plece din depozitele eMAG în primele 24 de ore, iar comenzile sunt estimate să ajungă la clienți până la 21 noiembrie.

Pentru anumite comenzi de dimensiuni mai mari, clienții vor avea posibilitatea să își ridice produsele direct de la depozitul din Jilava, începând cu 7 noiembrie.

De asemenea, clienții eligibili vor putea utiliza eMAG Wallet pentru plata în 12 rate fără dobândă și fără costuri suplimentare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
digi24.ro
image
Presa britanică: Cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa se află în România. „Găsim cel mai accesibil pahar de vin fiert”
stirileprotv.ro
image
Ion Cristoiu îi aseamănă pe democrații din SUA cu USR-iștii din România: „Vor porni anchete și răzbunări împotriva lui Donald Trump”
gandul.ro
image
Panică pe aeroporturile din Europa! Zeci de avioane, amenințate cu bombă într-o singură zi. Ce suspectează experții în securitate
mediafax.ro
image
Primă la înfrângere! Premieră mondială în fotbalul românesc. Fanatik dezvăluie un caz halucinant: explicații și amenințări. „Mă ocup de tine!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
libertatea.ro
image
Ce se știe despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul de amenințări cu bombe care vizează zboruri din Europa
digi24.ro
image
După inundația din iunie, Casa Fotbalului se confruntă cu o altă problemă: „E mai rău ca afară!”
gsp.ro
image
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
digisport.ro
image
Supa poloneză de castraveți murați, preparată de Elwira Petre. Rețeta cu care le-a făcut poftă fanilor
click.ro
image
Taxe mai mici pe salariul minim, în locul majorării. Se ia în calcul și mutarea contribuțiilor la angajatori. Florin Manole: Se discută
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Reţea de proxeneţi, ajutată de Poliţie. Liderii erau un manelist şi individul care a lovit mortal un copil
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Talonul de pensie, motiv de nemulțumire! Pensionarii reclamă că poștașul nu le mai aduce documentul acasă
newsweek.ro
image
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
prosport.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public
playtech.ro
image
Ele sunt fostele iubite ale lui Cristiano Ronaldo: „Mă simțeam urâtă și nesigură lângă el!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil de norocos”
digisport.ro
image
Ce se întâmplă cu glicemia ta atunci când folosești îndulcitori artificiali în loc de zahăr
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Fiica lui Gigi Becali, apariție cu o blană de zeci de mii de euro. „Dacă tu ca bărbat nu-i cumperi o blană de 10.000, ești papagal” FOTO
romaniatv.net
image
Impozitele pentru locuințe cu balcoane în 2027. Ministrul Dezvoltării dă vești celor care stau la bloc
mediaflux.ro
image
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține
click.ro
image
Scandalul moștenirii lui Ion Dolănescu nu a fost uitat! Dragoș rupe tăcerea despre relația tatălui cu Ionuț
click.ro
image
Umilințele prin care a trecut Răzvan Botezatu la Antena Stars. „Mă jigneau, mă făceau prost”
click.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Frank Sinatra profimedia 0051142392 jpg
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. „Marele avantaj” pe care îl avea în pat starul din Old Hollywood nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui
okmagazine.ro
Execuția lui Horea și Cloșca
Un portret austriac al lui Horea, unul din capii răsculaților de la 1784
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Au explodat prețurile la nuci, pentru coliva de „Moșii de toamnă”: „Fără, n-are gust!” Cu ce le înlocuim și de ce arpacașul se spală în 9 ape?
image
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține

OK! Magazine

image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile