Seara de joi, 26 noiembrie, a adus meciuri pentru mai mulți internaționali români, atât în Europa League, cât și în Conference League.

Foto: Instagram @aandreiradu

Vlad Dragomir, cel mai bine cotat român al serii

Deși Pafos a pierdut pe teren propriu în fața lui Midtjylland (0-2), Vlad Dragomir a fost unul dintre puținii jucători ai formației cipriote care au ieșit în evidență. Mijlocașul român a primit nota 7,7 din partea Sofascore, cea mai mare notă acordată unui jucător de câmp din echipa sa.

Dragomir a fost inclus în echipa de start și a evoluat până în minutul 83, când a fost scos de pe teren. Înfrângerea a complicat și mai mult situația lui Pafos în Conference League. Ciprioții au ajuns la trei rezultate negative în faza ligii și se află pe penultimul loc.

Corbu, integralist în duelul cu Celje

Marius Corbu a bifat toate minutele în confruntarea dintre Ferencvaros și Celje (0-0). Românul a avut o prestație apreciată și a primit nota 7, fiind cel mai bine evaluat mijlocaș al gazdelor. Chiar dacă echipa sa a avut o medie generală de 7,99, Corbu s-a remarcat prin jocul prestat și a fost notat peste mai mulți colegi. Osvath a fost singurul jucător al lui Ferencvaros care a obținut o evaluare mai mare, 8,2.

Pentru Ferencvaros, egalul vine după un rezultat important în etapa precedentă, când maghiarii au câștigat cu 2-0 pe terenul lui AC Milan. De această dată, echipa nu a mai reușit să găsească drumul spre gol, dar a mai adăugat un punct în contul său european.

Ionuț Radu, învins acasă de Bournemouth

Celta Vigo nu a reușit să păstreze avantajul în confruntarea cu Bournemouth, iar Ionuț Radu a încheiat partida cu nota 6,3 pe Sofascore, sub media formației spaniole. Gazdele au deschis scorul prin Iago Aspas și au avut și avantajul unui om în plus, însă englezii au întors rezultatul după pauză. Alvaro Rodriguez a restabilit egalitatea în minutul 47, iar Rayan a punctat în minutul 78, aducând victoria oaspeților, scor 2-1.

Florin Tănase, schimbat la pauză în duelul cu Juventus

Florin Tănase nu a prins decât prima repriză a întâlnirii dintre Omonia Nicosia și Juventus, încheiată cu victoria italienilor, 4-1. Românul a primit nota 6,2 pe Sofascore și a fost folosit într-o poziție diferită de cea în care evoluează de obicei, pe partea dreaptă a liniei de mijloc, într-un sistem 4-2-3-1.

Tănase a văzut cartonașul galben încă din minutul 10, după un fault, iar în minutul 30 a încercat să finalizeze o acțiune a echipei sale. Șutul expediat cu stângul, de la aproximativ 20 de metri, nu a prins însă cadrul porții. Omonia a cedat în fața formației italiene, care a marcat de patru ori.

Darius Olaru a trăit duelul cu Lech Poznan de pe bancă

Darius Olaru nu a fost folosit în partida dintre Union SG și Lech Poznan, încheiată 2-2. Mijlocașul român a rămas pe banca de rezerve pe tot parcursul întâlnirii. Antrenorului David Hubert a apelat la doar patru schimbări, deși regulamentul îi permitea cinci. A fost pentru prima dată de la sosirea sa de la FCSB când Olaru nu a bifat niciun minut într-un meci din faza ligii Europa League.