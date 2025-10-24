Retailerii se întrec în oferte de Black Friday. Care sunt produsele vedetă ale acestei ediții și cât costă

Retailerii se întrec în oferte de Black Friday, reducerile ajungând și la 70% pentru anumite produse. Marile magazine au prezentat deja produsele vedetă și prețurile promoționale la care le vând.

Campania cu cele mai atractive reduceri din an va avea loc la Flanco în perioada 24 octombrie – 30 noiembrie, atât online, pe flanco.ro, cât și în cele 162 de magazine din toată țara.

În premieră, clienții care utilizează aplicația Flanco Smart Discounter vor beneficia de acces anticipat la ofertele de Black Friday, cu o zi înaintea lansării oficiale, pe 23 octombrie. Aplicația poate fi descărcată gratuit în Google Play și App Store.

„Black Friday este, în fiecare an, un moment de vârf pentru retail și o ocazie să ne reconfirmăm promisiunea: discounturi la cele mai căutate și dorite tehnologii, produse de calitate și cumpărături simple, rapide și avantajoase”, spune Dragoș Sîrbu, CEO Flanco.

Produse vedetă la Flanco

Flanco a pregătit oferte atractive la sute de produse electro-IT, de la telefoane și laptopuri, la aparate electrocasnice mari și mici. Printre produsele vedetă ale acestei ediții se numără smartphone Samsung Galaxy A56 (8GB + 128GB) la 1.399 lei, iPhone 15 (128GB) la 3.299 lei, laptop Lenovo IP3 Slim 15.6” la 1.799 lei, televizor QLED Android 100 cm la 799 lei, friteuză cu aer cald Tefal (7L) la 399 lei sau espressor automat Philips la 999 lei.

Clienții Flanco au la dispoziție și în acest an soluții flexibile de finanțare, cu până la 60 de rate fixe, disponibile pe loc, online sau în magazine. De asemenea, în cadrul campaniei vor fi active inclusiv programele Rabla desfășurate de retailer, valabile pentru o gamă extinsă de produse: telefoane, televizoare, laptopuri, electrocasnice mari și espressoare automate. Prin intermediul acestora, clienții pot recicla echipamentele uzate pentru un comportament de consum mai responsabil și beneficiază de discounturi suplimentare la achiziția de produse noi, care se adaugă ofertelor deja existente de Black Friday, prețul final fiind unul extrem de competitiv.

Produse vedetă la evomag

evomag desfășoară campania de Black Friday 2025 în perioada 24 octombrie – 9 noiembrie, în 3 etape distincte (24 - 30 octombrie, 31 octombrie – 6 noiembrie și 7 – 9 noiembrie) și oferă reduceri de până la 70% la zeci de mii de produse din toate categoriile: televizoare, electrocasnice mari și mici, telefoane, laptopuri, gadgeturi smat, produse de gaming, trotinete electrice etc.

Compania estimează o creștere de până la 15% a vânzărilor în ediția Black Friday 2025, pe fondul unei disponibilități crescute a produselor aflate în stoc propriu. Datorită noilor fluxuri operaționale, compania estimează că peste 90% dintre comenzi vor fi livrate în cel mult 7 zile de la încheierea fiecărui episod de reduceri.

Cele mai mari reduceri din an vor viza aproape toate categoriile de produse, cele mai mari reduceri fiind la electrocasnice, televizoare, telefoane mobile și laptopuri.

Printre produsele cu prețuri reduse de Black Friday la evomag se află:

• Samsung Galaxy A06 – reducere de 11%, preț final 399,99 lei;

• Samsung Galaxy Buds FE R400 – reducere de 16%, preț final 269,99 lei;

• TV QLED TCL – reducere de 15%, preț final 1.099 lei

• Candy mașină de spălat rufe 10kg – reducere de 22%, preț final 1.199 lei;

• Aspirator Karcher KWD 3 – reducere de 9%, preț final 299,99 lei;

• Trotinetă electrică Etwow S2 Booster – reducere de 15%, preț final 1.999,99 lei;

• Uscător de păr Dyson Supersonic HD07 Gift Edition – reducere de 13%, preț final 1.999,99 lei;

• Cameră video de acțiune GoPro MAX 360 – reducere de 13%, preț final 1.299,99 lei;

• Laptop Lenovo V15 – reducere de 7%, preț final 2.499 lei;

• SSD Samsung 870 EVO 1TB – reducere de 13%, preț final 469,99 lei;

• Mateko Purificator de aer MAP-KH-U3365-H33W – reducere de 70%, preț final 179,99 lei;

• Perie electrică Revlon One Step Double Straight RVST2204E – reducere de 50%, preț final 99,99 lei.

Cod promoțional de reducere pe Trendyol

Trendyol, unul dintre cele mai importante marketplace-uri internaționale de e-commerce, lansează prima sa campanie de Black Friday în România. Evenimentul va avea loc între 5 și 10 noiembrie 2024, iar clienții din România vor putea beneficia de reduceri de până la 80% la sute de mii de produse, acoperind toate categoriile de pe platformă.

Campania de la începutul lunii noiembrie marchează debutul Black Friday pentru Trendyol în regiune, fiind, de asemenea, cea mai mare campanie a companiei din Europa Centrală și de Est, și va include reduceri semnificative la o gamă variată de produse, precum modă pentru femei, bărbați și copii, încălțăminte, accesorii, beauty, dar și articole pentru casă. Aceasta va fi urmată, de o a doua campanie sincronizată cu Black Friday-ul internațional, între 26 noiembrie și 1 decembrie.

Campania Trendyol de Black Friday va include o selecție diversificată de branduri renumite, atât din Turcia, cât și internaționale. Printre brandurile turcești bine-cunoscute se numără Koton, Penti, DeFacto, LC Waikiki, alături de branduri globale precum Adidas, Puma, U.S. Polo Assn., New Balance, Tommy Hilfiger, Converse sau Calvin Klein, dar și propriul brand de succes, Trendyol Collection.

În plus, pentru utilizatorii nou-veniți în platformă, compania oferă și un cod promoțional de 30%, JUSTAPP30, pe care aceștia îl pot folosi exclusiv în aplicația de mobil Trendyol. De asemenea, voucherul este valabil o singură dată, se aplică la o selecție de produse, iar reducerea maximă este de 150 de lei.

