 Black Friday 2026 la eMAG începe mâine. Peste 1,8 milioane de produse la reducere, inclusiv zboruri private | adevarul.ro
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Black Friday 2026 la eMAG începe mâine. Peste 1,8 milioane de produse la reducere, inclusiv zboruri private

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Românii care așteaptă reducerile de Black Friday mai au doar o zi să își pregătească lista de cumpărături. Vineri, 6 noiembrie, eMAG dă startul campaniei în care promite peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din acest an. Pe lângă telefoane, televizoare și electrocasnice, vor exista oferte la vacanțe, bilete la evenimente, autoturisme și chiar zboruri cu avion privat. Înainte să se grăbească să comande, cumpărătorii ar trebui să verifice dacă reducerile sunt într-adevăr avantajoase și cât vor plăti în final.

Laptop cu mesajul Black Friday.
Black Friday 2026 aduce reduceri la milioane de produse. Foto: arhivă

Pentru ediția din 2026, eMAG estimează vânzări de 1,04 miliarde de lei, față de 986 de milioane de lei anul trecut. Potrivit unui studiu Kantar prezentat de companie, peste 56% dintre românii care știu de Black Friday intenționează să cumpere ceva, iar bugetul mediu planificat ajunge la aproape 3.600 de lei, față de aproximativ 3.300 de lei în 2025.

Ce oferte a pregătit eMAG

Pe lângă produsele obișnuite, precum telefoane, laptopuri, televizoare și electrocasnice, eMAG a anunțat și oferte mai puțin întâlnite de Black Friday.

Printre acestea se numără peste 50.000 de bilete la festivaluri, cu prețuri de la un leu, și peste 47.000 de nopți de cazare, cu reduceri de până la 55%. Vor fi disponibile și vouchere pentru bilete de avion, autoturisme, aur și argint.

O noutate a ediției din acest an o reprezintă cele 100 de pachete de zbor cu avion privat, dar și cutiile-surpriză, al căror conținut este prezentat de companie ca având o valoare mai mare decât prețul plătit.

La ce oră încep reducerile

Campania se desfășoară vineri, 6 noiembrie, într-o singură zi. eMAG nu a comunicat o oră exactă de începere, însă în anii trecuți reducerile au fost lansate dimineața.

Cei care urmăresc un anumit produs îl pot salva din timp la favorite și pot verifica adresa de livrare și metoda de plată. Totuși, adăugarea în coș nu garantează că produsul va mai fi disponibil la finalizarea comenzii.

Cum pot plăti românii și când ajung comenzile

Clienții eligibili vor putea plăti în 12 rate fără dobândă prin eMAG Wallet, pentru cumpărături în limita a 10.000 de lei. Prin cardurile de credit ale băncilor partenere, plata poate fi împărțită în până la 36 de rate fără dobândă, în funcție de condițiile aplicabile.

Înainte de cumpărare, este important ca fiecare client să verifice suma totală de plată și eventualele comisioane.

Livrările vor începe chiar pe 6 noiembrie, iar eMAG estimează că toate comenzile din campanie vor ajunge la clienți până pe 21 noiembrie. Costul transportului poate varia în funcție de produs, vânzător și metoda de livrare.

Cum verifici dacă reducerea este reală

Un produs afișat cu o reducere de 50% nu este automat și cea mai bună ofertă.

Potrivit regulilor privind reducerile de preț, procentul anunțat trebuie calculat, de regulă, față de cel mai mic preț practicat de comerciant în ultimele 30 de zile.

De exemplu, dacă un aspirator apare redus de la 1.200 la 600 de lei, dar în ultima lună s-a vândut și cu 650 de lei, economia față de cel mai mic preț anterior este de doar 50 de lei, nu de 600.

Cumpărătorii pot compara prețurile și cu alte magazine. Altex și Media Galaxy au deja campanii în desfășurare, la fel și Flanco, iar Dedeman începe reducerile pe 6 noiembrie.

Înainte de a plasa o comandă, merită verificat dacă produsul dorit este într-adevăr mai ieftin decât în alte magazine. O reducere mare pe ecran nu înseamnă neapărat și o economie pentru buzunar.

Ghid de cumpărături

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