Pentru familiile rămase în România, banii primiți de la rudele care lucrează în străinătate înseamnă facturi achitate, cheltuieli medicale acoperite sau resurse pentru educația copiilor. La nivelul economiei, aceleași transferuri aduc valută și atenuează dezechilibrul extern. Cele două dimensiuni trebuie însă separate de tratamentul fiscal: simpla încasare a unei sume din străinătate nu o transformă într-un venit impozabil.

Banii trimiși din diaspora susțin veniturile familiilor din România. Foto: arhivă

Potrivit datelor BNR prezentate în analiza publicată de Adevărul Financiar, încasările din transferurile lucrătorilor și remunerarea angajaților pe termen scurt au depășit 7 miliarde de euro în 2025. În primul trimestru din 2026, acestea au ajuns la 1,8 miliarde de euro, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Din totalul trimestrial, 1,3 miliarde de euro au provenit de la persoane stabilite în străinătate de peste un an. Germania a fost principala sursă, cu 409 milioane de euro, înaintea Regatului Unit, cu 373 de milioane de euro.

Sursa citată în analiza Adevărul Financiar Indicator și perioadă Valoare Banca Mondială Remiteri personale primite de România, 2025 10,65 miliarde de dolari; 2,48% din PIB Eurostat Transferuri personale și remunerarea angajaților, 2024 Intrări: 2,5% din PIB; sold pozitiv: circa 6,9 miliarde de euro BNR Încasări din transferurile lucrătorilor și remunerarea angajaților pe termen scurt, 2025 Peste 7 miliarde de euro BNR Același indicator, trimestrul I 2026 1,8 miliarde de euro; +16% față de trimestrul I 2025

De ce cifrele despre remiteri nu sunt identice

Valorile raportate de instituții nu trebuie adunate sau comparate fără a ține cont de definiții, perioade și monede. Indicatorul Băncii Mondiale include nu doar bani trimiși de emigranți familiilor, ci și alte transferuri între gospodării rezidente și nerezidente, precum și remunerarea unor lucrători transfrontalieri ori sezonieri.

Și distincția dintre intrări și sold este importantă. Intrările măsoară sumele primite, în timp ce soldul scade din acestea plățile către exterior. România nu este doar destinatarul unor transferuri: potrivit analizei lui Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație al BNR, citată de Agerpres și preluată de Adevărul Financiar, din țară au plecat circa 1,7 miliarde de euro în 2024, iar soldul net a fost de aproximativ 5 miliarde de euro.

Cum susțin transferurile consumul și balanța externă

Efectul cel mai vizibil se produce în bugetele gospodăriilor. Banii pot acoperi alimentele, utilitățile, întreținerea locuinței, educația sau sănătatea. În măsura în care sunt cheltuiți, ei susțin cererea de bunuri și servicii. Nu toate sumele primite se transformă însă în consum: o parte poate fi economisită sau folosită pentru plata datoriilor.

La nivel macroeconomic, datele Eurostat arată că intrările din transferuri personale și remunerarea angajaților au reprezentat 2,5% din PIB în 2024, cu un sold pozitiv de circa 6,9 miliarde de euro. Fără contribuția acestor fluxuri, deficitul de cont curent ar fi fost de 35,7 miliarde de euro, comparativ cu 28,9 miliarde de euro înregistrate efectiv.

Banii primiți de la rude nu sunt automat impozabili

Potrivit clarificărilor ANAF din 12 martie 2025, prezentate în analiza Adevărul Financiar, sumele transferate între rude pot reprezenta donații, daruri manuale sau împrumuturi, adică surse neimpozabile. Donațiile sunt incluse între veniturile neimpozabile de articolul 62 din Codul fiscal.

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Situație Ce contează pentru încadrare Donație sau dar manual Nu există obligație de restituire și nici un bun ori serviciu oferit în schimb. Împrumut Există o obligație reală de rambursare, cu sumă și condiții stabilite. Venit din activitate economică Banii remunerează o activitate, un serviciu sau o chirie; se aplică regulile categoriei fiscale respective.

De exemplu, banii trimiși de un părinte pentru chiria sau facturile copilului nu generează, doar prin transfer, obligația depunerii Declarației unice. În schimb, o sumă care plătește un serviciu prestat rămâne venit din activitate, chiar dacă vine de la o rudă.

Raportarea bancară nu echivalează cu o taxă

Pragurile de raportare au alt rol decât regulile de impozitare. Conform Legii 129/2019, instituțiile de credit și cele financiare raportează către ONPCSB transferurile externe în și din conturi care ating echivalentul în lei a 10.000 de euro, inclusiv operațiunile legate între ele. Pentru activitatea de remitere de bani, pragul este echivalentul a 2.000 de euro.

Obligația de raportare revine instituțiilor prin care sunt realizate operațiunile, nu persoanei care primește banii. Tranzacțiile suspecte se raportează indiferent de valoare.

Ce verifică ANAF și când intervine cota de 70%

Faptul că o sumă este neimpozabilă nu exclude verificarea provenienței sale. Într-un control al situației fiscale personale, ANAF poate analiza intrările și ieșirile de fonduri, modificările patrimoniului și documentele justificative. Pentru banii primiți de la rude, verificarea privește inclusiv dacă expeditorul deținea sumele și dacă traseul lor poate fi urmărit.

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Cota de 70% privește veniturile a căror sursă nu a fost identificată, nu toate transferurile din diaspora. Potrivit prevederilor prezentate în Adevarăul Financiar, aceasta se aplică bazei impozabile ajustate, prin decizii de impunere emise începând cu 1 iulie 2024, la care se pot adăuga obligații fiscale accesorii.

ANAF a precizat că această cotă nu se aplică surselor de fonduri identificate, indiferent dacă ele sunt încadrate ca venituri impozabile sau neimpozabile. Cu alte cuvinte, o donație justificată nu devine venit cu sursă neidentificată pentru că banii vin dintr-un cont străin. Iar pentru un venit impozabil identificat se aplică regulile categoriei sale fiscale, nu automat cota de 70%.

De aceea, beneficiarii ar trebui să păstreze extrasele de cont, confirmările bancare și documentele serviciilor de transfer. Un înscris care explică scopul operațiunii poate completa aceste dovezi. În cazul unui împrumut, documentele trebuie să reflecte o obligație efectivă de restituire, nu doar o etichetă formală aplicată unei donații.

Pot fi utile și dovezile veniturilor expeditorului, precum contractul de muncă, fluturașii de salariu ori extrasele bancare. Pentru familii, distincția esențială rămâne cea dintre sprijinul financiar justificat și banii a căror origine nu poate fi explicată: transferul din străinătate nu este, în sine, un motiv de impozitare.