Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
Avertismentul unui consilier BNR: „Putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%". Ce spune despre prețuri și inflație

Publicat:

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a spus la Antena 3 CNN, că „preţurile nu au cum să scadă”, adăugând însă că „veniturile vor începe să crească”, dacă programul de guvernare merge cum trebuie. În caz contrar, „putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%”.

Rădulescu spune că efectul dezinflaționist nu există. FOTO Facebook Eugen Rădulescu
Rădulescu spune că efectul dezinflaționist nu există. FOTO Facebook Eugen Rădulescu

„De scăzut, prețurile n-au cum să scadă. Prețurile nu vor mai crește și o să înceapă să crească veniturile. În mod normal, dacă programul de guvernare merge cum trebuie, din a  doua jumătate a anului viitor vom intra pe o pantă de normalizare a lucrurilor. În dobânzi va fi probabil mai încet, pentru că ratele se manifestă pe șase luni, deci probabil că ratele nu vor scădea foarte mult, adică de la sfârșitul anului viitor, poate mai încolo. Dar în a doua jumătate a anului viitor se va simți, după părerea mea, resorbirea șocului inflaționist”, a spus Eugen Rădulescu în emisiunea Zona Zero.

Consilierul BNR a subliniat că dacă deficitul bugetar se înscrie în plafonul de 8,4%, „atunci avem șansa ca inflația să nu mai fie foarte mare".

„Am văzut că decizia care a fost luată acuma de Guvern a fost de a păstra plafonarea de prețuri la câteva produse de bază, dar ceea ce trebuia să facă guvernul era să nu ajungă în deficitul ăsta, pentru că inflația are o singură cauză: deficitul bugetar”, a subliniat el.

Eugen Rădulescu a adăugat că reducerea preturilor la un grup de produse nu influențează prețurile generale, dar „trebuie să iei măsuri ca să nu ajungi acolo". 

„Să nu ne amăgim, deficitul bugetar e cel care duce la inflația asta. Efectul dezinflaționist nu există. A reduce, a ține prețurile sub control la un grup de produse nu te ajută deloc să îmbunătățești nivelul general al prețurilor absolut deloc. Trebuie să iei măsuri ca să nu ajungi acolo", a mai spus consilierul BNR.

El a subliniat că România ar putea scăpa de măsurile de austeritate în a doua parte a anului 2026.

„Eu cred că, în mod normal, în a doua parte a anului 2026 lucrurile ar putea să se amelioreze, nu neapărat să ajungem la o situație foarte bună, dar lucrurile se pot ameliora începând din a doua jumătate a anului viitor. Pentru că să știți, așa cum problemele pe care le-am avut până acum au avut drept sursă esențială deficitul bugetar, în momentul în care acesta se atenuează, avem și câștigurile”, a spus el.

Va fi un „un moment de respiro",  a adăugat consilierul BNR:

„O perioadă confuză”

Până atunci, va fi „o perioadă confuză, în care oamenii vor fi nemulțumiți”, pentru că unii simt că strâng mai mult cureau decât alții, a mai spus Eugen Rădulescu, 

Dacă programul de guvernare merge cum trebuie „putem să ajungem mult mai rău dect TVA de 24% ”, a avertizat consilierul guvernatorului Mugur Isărescu.

Economie

