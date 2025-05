Rădulescu, BNR, despre deprecierea leului: Greul abia începe. Becali a schimbat toți banii în euro de teamă că iese Simion

Leul a recuperat o bună parte din deprecierea provocată de panica riscului de a avea un președinte „suveranist", când moneda europeană depășise 5,12 lei, ceea ce a făcut ca „dezastrul” să nu se producă, deși „greul abia începe”, consideră Eugen Rădulescu, consilier în cadrul BNR.

„Leul a recuperat o bună parte din deprecierea provocată de panica riscului de a avea un președinte "suveranist". Culmea este că și susținătorii pe față ai acestuia intraseră în panică. Gigi Becali a recunoscut că a schimbat din lei în valută o mare sumă, rezultatul fiind o pierdere, spune el, de un milion de euro. Adică, cum ar veni, el a susținut un candidat care avea să aducă dezastru în economie, iar el știa asta! Oare cum se poate caracteriza așa ceva?

Dezastrul însă nu s-a produs. Nu doar cursul și-a revenit, dar și dobânzile la împrumuturile României au scăzut brusc. Hemoragia de resurse spre care se părea că ne îndreptăm de bună voie nu s-a mai produs. Glontele ne-a trecut pe la ureche.

Dar greul abia va începe. Și va fi foarte greu în special să fie urniți de la butoane cei dedulciți la bani grei, prin spolierea resurselor țării. Totuși, primul pas a fost făcut!”, a scris Eugen Rădulescu pe pagina sa de Facebook.

Becali a pierdut 1 milion de euro

Gigi Becali a recunoscut că a pierdut un milion de euro din cauza lui George Simion, după ce a schimbat toți banii cash pe care îi avea în casă, relatează GSP. Latifundiarul din Pipera a mărturisit că s-a temut că liderul AUR va ieși președinte.

„Am pierdut peste 1 milion de euro că am schimbat toți leii în euro că îmi era frică că iese el (n.r. – George Simion). Pe cuvântul meu de onoare. Toți leii i-am schimbat și am pierdut 1 milion de euro. Nu contează ce am schimbat sau nu. Gata, nu spun ce, am pierdut 1 milion de euro”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Leul s-a depreciat marți, 20 mai, cu 5 bani, până la nivelul de 5,08 lei/euro, după ce luni indicase o revenire până la 5,03 lei/euro, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).

Cursul maxim pentru euro a fost înregistrat la data de 8 mai 2025 - 5.1222 lei, iar cursul minim - de 4.9773 lei - a fost înregistrat la data de 2 mai 2025.