Marți, 12 August 2025
Adevărul
Ministrul Finanțelor acuză protecție la nivel înalt pentru firme cu datorii de sute de milioane. „Eșalonările abuzive trebuie să înceteze”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, acuză companii mari din România că folosesc eșalonări repetate, amânări și tertipuri juridice pentru a evita plata unor datorii fiscale uriașe, de sute de milioane de lei, și cere ANAF controale de integritate. 

Ministrul Finanțelor cere ca amânarea plăților către ANAF să înceteze / Sursa foto: A. Nazare FB
Marile companii care acumulează datorii fiscale uriașe și reușesc să le amâne ani la rând, profitând de eșalonări repetate, contestări în instanță și mecanisme legale de blocare a executării silite, intră în vizorul Ministerului Finanțelor. 

ANAF demarează controale de integritate la companiile mari din țară

„De la eșalonări repetate și tergiversarea plății taxelor la semne serioase de întrebare privind integritatea unor jucători din economie, dar și a funcționarilor cu atribuții de control asupra acestora. Am cerut ANAF sǎ demareze controale de integritate în cazul unor jucǎtori de dimensiune economicǎ semnificativǎ, asupra cǎrora persistǎ situații de tergiversare a plǎții obligațiilor fiscale, cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi” a scris ministrul Alexandru Nazare pe Facebook. 

Ministrul acuză existența unor protecții de la „cel mai înalt nivel”

Alexandru Nazare acuză existența unei protecții „la cel mai înalt nivel” pentru astfel de jucători economici și cere ANAF controale de integritate în cazul firmelor cu restanțe de sute de milioane de lei, inclusiv din accize și penalități.

Sute de milioane de lei în obligații fiscale la zi; caz concret în situația unui producător local de țigări: peste 600 mil. lei în obligații fiscale, din care peste 300 mil. lei în datorii doar din neplata accizelor + dobânzi și penalități. Decizii succesive de eșalonări, restructurări, înlesniri și amânări la plată, ce datează de mulți ani, plus suspendări și contestări obținute în instanțe, în condiții cel puțin discutabile. În unele dintre cazuri, situații ce culminează cu intrarea în concordat preventiv a companiei în cauzǎ, blocând posibilitatea ANAF de a executa silit. 

În aceste condiții și având în vedere acest tip de istoric, întrebarea principală este: cine a oferit, în tot acest timp, protecție la cel mai înalt nivel, acestor jucǎtori?” a subliniat ministrul finanțelor în postare. 

O nouă direcție de acțiune pentru perioada următoare 

Noua direcție anunțată: toleranță zero pentru abuzuri și tratament egal pentru toți contribuabilii, fie că vorbim de giganți economici sau IMM-uri.

„Așa cum am agreat cu noua conducere ANAF, o direcție principală de acțiune în perioada următoare, pentru îmbunătățirea colectării și restabilirea încrederii în instituție este să punem stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor și cer la nesfârșit eșalonări, fără intenția reală de a plăti. Eșalonarea trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credință, nu o scuză pentru abuzuri, iar obligația de a-ți achita datoriile fiscale este trebuie să fie aceeași pentru toate categoriile de contribuabilii — fie că vorbim de marile companii, jucătorii de dimensiune medie sau segmentul IMM. Echitatea în colectare și în tratamentul aplicat, precum și toleranța zero pentru abuzuri nu sunt opționale – de aceea, divizia de integritate a ANAF va avea un rol esențial în perioada următoare pentru a identifica, expune și opri aceste practici” a concluzionat șeful Finanțelor. 

Economie

