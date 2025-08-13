search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
Toate coletele care intră în România vor fi taxate suplimentar

Publicat:
Ultima actualizare:

Pachetul 2 de măsuri fiscale va cuprinde și taxarea coletelor care intră în România, a anunțat miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, precizând că invită firmele străine să-și facă hub-uri logistice în țara noastră, pentru a nu mai fi taxate.

„La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete, sub 150 de euro, au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde în ultimii 4 ani. În România, aceste fluxuri au crescut de la 3-4.000 de colete pe zi la 225.000 de colete pe zi astăzi. Sunt foarte mulți antreprenori români, aproape 40.000, care vând în online și care au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zona extracomunitare. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitară. Sunt efecte de mediu, efecte logistice de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare, riscuri în privința contrafaceri și a verificării acestor colete, posibilitățile de a le verifica sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici.

Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet în valoare mai mică de 150 de euro. Taxa va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat. O dată instituită taxa, cei care vor să distribuie din România nu vor plăti această taxă. Îi invităm să facă hub-uri logistice în România”, a spus ministrul Finanțelor, în cadrul conferinței de prezentare a noilor măsuri fiscale din pachetul 2 de măsuri de austeritate.

În urmă cu câteva zile, Asociația Magazinelor Online din România (AMRO) ceruse guvernanților taxarea cu 25 de lei a coletelor Shein, Temu, Trendyol și AliExpres.

Platformele internaționale de comerț electronic care vând direct către consumatorii din România pot genera pierderi fiscale de circa 10,86 miliarde de lei pe an (aproximativ 2,12 miliarde de euro) în următorii doi ani, potrivit unei analize de impact elaborate de economistul Iancu Guda la solicitarea Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO). 

Pentru 2025, efectul negativ este estimat la cel puțin 5,4 mld. lei (≈ 1,06 mld. €), sumă care s-ar putea dubla până în 2027 dacă volumul de colete și valoarea medie a comenzilor continuă să crească în ritmul actual.

Studiul pornește de la ipoteza că, în 2025, vor intra în România aproximativ 78 milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, la o valoare medie de 50 euro / colet. În scenariul în care volumele sau valoarea coletelor comandate se dublează, valoarea comercială anuală a importurilor directe prin platforme precum Temu, AliExpress, Shein sau Trendyol ar putea ajunge la 39,78 mld. lei (≈ 7,8 mld. euro) echivalent cu circa 28,8% din piața locală de retail, față de 14,4%, valoare estimată pentru finele lui 2025.

Sectorul de retail reprezintă aprox. 21% din PIB-ul României, iar cele ~60.000 de companii analizate angajează 200.000 de persoane și contribuie anual cu 37,8 mld. lei la buget prin taxe și impozite directe și indirecte (achiziții furnizori, chirii spații comerciale și salarii plătite). Dublarea cotei de piață a platformelor extracomunitare ar eroda baza fiscală și ar pune presiune suplimentară pe aceste firme, avertizează raportul.

„Dacă platformele non-UE își dublează cota de piață din România la 28,8% în următorii doi ani, până în 2027, pierderile fiscale se dublează automat. Vorbim de cel puțin 2,1 miliarde de euro pe an pierderi fiscale directe și indirecte pentru România, enorm. În plus, magazinele fizice din categorii consacrate își pot pierde o parte relevantă din trafic, cu efecte severe asupra investițiilor, ocupării și contribuțiilor la bugetul public”, a declarat la rândul său, economistul Iancu Guda.

Economie

