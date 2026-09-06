Aurul, de la un record la o scădere bruscă. Ce îi face pe investitori să cumpere în continuare

Piața aurului a avut o lună august agitată, cu o creștere rapidă a prețului până la peste 4.650 de dolari pe uncie troy, urmată de o coborâre spre 4.430 de dolari. Evoluția metalului prețios a fost influențată de deciziile și declarațiile venite din Statele Unite, dar și de cererea tot mai mare din partea băncilor centrale și de incertitudinile geopolitice.

Piața aurului a avut o lună agitată Foto: Profimedia

Aurul a început luna august în jurul valorii de 4.050 de dolari pe uncie troy. În următoarele săptămâni, prețul a urcat rapid, apropiindu-se de 4.400 de dolari, pentru ca după 20 august să depășească pragul de 4.650 de dolari.

A urmat o perioadă de corecție, iar după 28 august scăderea s-a accelerat. Prețul a coborât până în jurul valorii de 4.430 de dolari pe uncie troy.

„Luna concediilor s-a dovedit departe de a fi una liniștită pentru investitorii de pe piața aurului”, a punctat expertul în piața aurului Victor Dima.

Potrivit acestuia, atât creșterea puternică, cât și scăderea de la finalul lunii au avut legătură în principal cu acțiunile și declarațiile unor reprezentanți importanți ai autorităților financiare americane.

Trezoreria SUA a contribuit la creșterea aurului

Una dintre explicațiile pentru avansul puternic al aurului după 20 august este legată de deciziile Trezoreriei SUA.

Autoritățile americane au crescut semnificativ achizițiile de titluri de stat pe termen lung, cu scadențe între 10 și 30 de ani. Potrivit expertului, aceste operațiuni au fost majorate cu peste 100%, ceea ce a însemnat o injecție suplimentară de lichiditate de cel puțin 4 miliarde de dolari la fiecare operațiune.

Decizia a venit într-un moment în care randamentul titlurilor de stat americane pe 30 de ani ajunsese la 5,34%, cel mai ridicat nivel din ultimii 19 ani.

Pentru piețele financiare, nivelul dobânzilor și al randamentelor obligațiunilor americane este important și pentru evoluția aurului. Atunci când investitorii se așteaptă la dobânzi mai mari, activele care nu produc dobândă, cum este aurul, pot deveni mai puțin atractive. În schimb, așteptările privind relaxarea condițiilor financiare sau creșterea lichidității pot susține cererea pentru metalul prețios.

Discursul de la Jackson Hole a schimbat sentimentul pieței

La finalul lunii, direcția s-a schimbat. Investitorii au urmărit cu atenție discursul lui Kevin Warsh, președintele Rezervei Federale americane, la simpozionul anual de la Jackson Hole, Wyoming. A fost prima participare a noului șef al băncii centrale americane la eveniment, iar piețele au căutat indicii privind următoarele decizii de politică monetară.

Mesajul a fost interpretat drept unul mai dur în privința inflației și a dobânzilor.

Warsh a avertizat că Rezerva Federală „va avea de lucru” dacă factorii de decizie de la Washington nu sunt convinși că inflația se îndreaptă într-un mod sustenabil către ținta de 2%.

Pentru investitori, mesajul a însemnat că dobânzile americane ar putea rămâne mai ridicate sau chiar ar putea crește dacă inflația nu evoluează în direcția dorită.

„Așteptările privind posibile măsuri ale Fed care ar putea împinge în sus dobânzile din SUA și randamentele titlurilor de stat au acționat în sens opus informațiilor anterioare privind intervențiile Trezoreriei”, a explicat Victor Dima, adăugând că, în acest context, aurul a intrat într-o nouă etapă de scădere.

ANALIZĂ Erste Group: Când dobânzile sunt mici, aurul este rege

Băncile centrale cumpără tot mai mult aur

Dincolo de mișcările de preț de la o săptămână la alta, piața aurului beneficiază și de un alt factor: cererea venită din partea băncilor centrale.

Potrivit datelor prezentate de Victor Dima, achizițiile de aur ale băncilor centrale au crescut, începând din iunie 2026, de la aproximativ 66 de tone la 100 de tone pe lună.

Este un ritm semnificativ mai mare decât cel înregistrat în anii anteriori.

Goldman Sachs estimează că achizițiile lunare ar putea ajunge până la sfârșitul anului la aproape trei ori nivelul înregistrat înainte de 2022. Analiștii băncii estimează, de asemenea, că prețul aurului ar putea ajunge la 4.900 de dolari pe uncie troy până la finalul anului.

Geopolitica menține presiunea pe piețe

Aurul este influențat și de evoluțiile geopolitice, iar perioada recentă a adus mai multe motive de incertitudine.

Printre acestea se numără expirarea memorandumului de înțelegere dintre SUA și Iran, atacurile din Strâmtoarea Ormuz, primul atac aerian american asupra unor ținte din Iran de la sfârșitul lunii iulie, misiunea eșuată a directorului CIA la Moscova și reluarea atacurilor intense asupra infrastructurii din Ucraina.

În astfel de perioade, aurul este urmărit de investitori ca activ de protecție, iar creșterea incertitudinii poate susține cererea.

În același timp, evoluția prețului nu depinde de un singur factor. Deciziile băncilor centrale, nivelul dobânzilor, randamentele obligațiunilor, cererea pentru metal fizic și situația geopolitică se suprapun și pot împinge prețul în direcții diferite de la o perioadă la alta.

Aurul este cu 28% mai scump decât acum un an

În pofida corecției recente, aurul se află la un nivel mult mai ridicat decât în anii precedenți.

„Aurul se află în mod clar într-un ciclu de creștere care ar putea continua între cinci și zece ani”, spune Victor Dima.

Potrivit analizei sale, prețul este în prezent cu 28% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut și cu 145% peste nivelul de acum cinci ani.

Pentru investitorii care urmăresc evoluția pe termen lung, această perspectivă schimbă și modul în care pot fi privite mișcările de câteva sute de dolari pe uncie de la o lună la alta.

„Pentru investitorii interesați de aur, o strategie de tip «buy and hold», pe un orizont de cel puțin cinci ani, poate fi mai potrivită decât încercarea de a anticipa și exploata mișcările pe termen scurt ale pieței”, recomandă Victor Dima.