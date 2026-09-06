 Aurul, de la un record la o scădere bruscă. Ce îi face pe investitori să cumpere în continuare | adevarul.ro
search
Duminică, 6 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Aurul, de la un record la o scădere bruscă. Ce îi face pe investitori să cumpere în continuare

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Piața aurului a avut o lună august agitată, cu o creștere rapidă a prețului până la peste 4.650 de dolari pe uncie troy, urmată de o coborâre spre 4.430 de dolari. Evoluția metalului prețios a fost influențată de deciziile și declarațiile venite din Statele Unite, dar și de cererea tot mai mare din partea băncilor centrale și de incertitudinile geopolitice.

Lingouri de aur
Piața aurului a avut o lună agitată Foto: Profimedia

Aurul a început luna august în jurul valorii de 4.050 de dolari pe uncie troy. În următoarele săptămâni, prețul a urcat rapid, apropiindu-se de 4.400 de dolari, pentru ca după 20 august să depășească pragul de 4.650 de dolari.

A urmat o perioadă de corecție, iar după 28 august scăderea s-a accelerat. Prețul a coborât până în jurul valorii de 4.430 de dolari pe uncie troy.

„Luna concediilor s-a dovedit departe de a fi una liniștită pentru investitorii de pe piața aurului”, a punctat expertul în piața aurului Victor Dima.

Potrivit acestuia, atât creșterea puternică, cât și scăderea de la finalul lunii au avut legătură în principal cu acțiunile și declarațiile unor reprezentanți importanți ai autorităților financiare americane.

Trezoreria SUA a contribuit la creșterea aurului

Una dintre explicațiile pentru avansul puternic al aurului după 20 august este legată de deciziile Trezoreriei SUA.

Autoritățile americane au crescut semnificativ achizițiile de titluri de stat pe termen lung, cu scadențe între 10 și 30 de ani. Potrivit expertului, aceste operațiuni au fost majorate cu peste 100%, ceea ce a însemnat o injecție suplimentară de lichiditate de cel puțin 4 miliarde de dolari la fiecare operațiune.

Decizia a venit într-un moment în care randamentul titlurilor de stat americane pe 30 de ani ajunsese la 5,34%, cel mai ridicat nivel din ultimii 19 ani.

Pentru piețele financiare, nivelul dobânzilor și al randamentelor obligațiunilor americane este important și pentru evoluția aurului. Atunci când investitorii se așteaptă la dobânzi mai mari, activele care nu produc dobândă, cum este aurul, pot deveni mai puțin atractive. În schimb, așteptările privind relaxarea condițiilor financiare sau creșterea lichidității pot susține cererea pentru metalul prețios.

Discursul de la Jackson Hole a schimbat sentimentul pieței

La finalul lunii, direcția s-a schimbat. Investitorii au urmărit cu atenție discursul lui Kevin Warsh, președintele Rezervei Federale americane, la simpozionul anual de la Jackson Hole, Wyoming. A fost prima participare a noului șef al băncii centrale americane la eveniment, iar piețele au căutat indicii privind următoarele decizii de politică monetară.

Mesajul a fost interpretat drept unul mai dur în privința inflației și a dobânzilor.

Warsh a avertizat că Rezerva Federală „va avea de lucru” dacă factorii de decizie de la Washington nu sunt convinși că inflația se îndreaptă într-un mod sustenabil către ținta de 2%.

Pentru investitori, mesajul a însemnat că dobânzile americane ar putea rămâne mai ridicate sau chiar ar putea crește dacă inflația nu evoluează în direcția dorită.

„Așteptările privind posibile măsuri ale Fed care ar putea împinge în sus dobânzile din SUA și randamentele titlurilor de stat au acționat în sens opus informațiilor anterioare privind intervențiile Trezoreriei”, a explicat Victor Dima, adăugând că, în acest context, aurul a intrat într-o nouă etapă de scădere.

ANALIZĂ Erste Group: Când dobânzile sunt mici, aurul este rege

Băncile centrale cumpără tot mai mult aur

Dincolo de mișcările de preț de la o săptămână la alta, piața aurului beneficiază și de un alt factor: cererea venită din partea băncilor centrale.

Potrivit datelor prezentate de Victor Dima, achizițiile de aur ale băncilor centrale au crescut, începând din iunie 2026, de la aproximativ 66 de tone la 100 de tone pe lună.

Este un ritm semnificativ mai mare decât cel înregistrat în anii anteriori.

Goldman Sachs estimează că achizițiile lunare ar putea ajunge până la sfârșitul anului la aproape trei ori nivelul înregistrat înainte de 2022. Analiștii băncii estimează, de asemenea, că prețul aurului ar putea ajunge la 4.900 de dolari pe uncie troy până la finalul anului.

Geopolitica menține presiunea pe piețe

Aurul este influențat și de evoluțiile geopolitice, iar perioada recentă a adus mai multe motive de incertitudine.

Printre acestea se numără expirarea memorandumului de înțelegere dintre SUA și Iran, atacurile din Strâmtoarea Ormuz, primul atac aerian american asupra unor ținte din Iran de la sfârșitul lunii iulie, misiunea eșuată a directorului CIA la Moscova și reluarea atacurilor intense asupra infrastructurii din Ucraina.

În astfel de perioade, aurul este urmărit de investitori ca activ de protecție, iar creșterea incertitudinii poate susține cererea.

În același timp, evoluția prețului nu depinde de un singur factor. Deciziile băncilor centrale, nivelul dobânzilor, randamentele obligațiunilor, cererea pentru metal fizic și situația geopolitică se suprapun și pot împinge prețul în direcții diferite de la o perioadă la alta.

Aurul este cu 28% mai scump decât acum un an

În pofida corecției recente, aurul se află la un nivel mult mai ridicat decât în anii precedenți.

„Aurul se află în mod clar într-un ciclu de creștere care ar putea continua între cinci și zece ani”, spune Victor Dima.

Potrivit analizei sale, prețul este în prezent cu 28% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut și cu 145% peste nivelul de acum cinci ani.

Pentru investitorii care urmăresc evoluția pe termen lung, această perspectivă schimbă și modul în care pot fi privite mișcările de câteva sute de dolari pe uncie de la o lună la alta.

„Pentru investitorii interesați de aur, o strategie de tip «buy and hold», pe un orizont de cel puțin cinci ani, poate fi mai potrivită decât încercarea de a anticipa și exploata mișcările pe termen scurt ale pieței”, recomandă Victor Dima.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum încearcă „tocilara sexy” să convingă mai multe italience să urmeze o carieră în domeniul științific. Quantum Girl e virală pe net
digi24.ro
image
Reacția fermă a lui Trump despre posibilitatea ca Putin să atace NATO. Ce le-a transmis liderul american aliaților
stirileprotv.ro
image
SURSE: Angajați din TVR, scandalizați după dezvăluirea Gândul despre procesul în care fostul șef Dan Turturică s-a dat singur în judecată pentru a-și recupera banii. Salariații vor să intervină în instanță
gandul.ro
image
Ucraina, gata să oprească atacurile asupra Moscovei până luni. Ce cere Zelenski Rusiei
mediafax.ro
image
Gigi Becali și Gheorghe Mustață, dialog la miezul nopții după Dinamo – FCSB 2-1. Liderul Peluzei Nord a dezvăluit tot ce s-a discutat
fanatik.ro
image
Elevii claselor a IX-a încep școala fără manuale. Mihai Dimian explică: „Nu sunt finalizate licitațiile”. Cu ce soluție vine ministrul
libertatea.ro
image
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
"Palmă peste față": Chivu l-a bătut pe Allegri de la 0-2! Ce au scris italienii după Inter - Napoli
digisport.ro
image
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Filmul cursei mortale din Suceava. Tinerii găsiţi carbonizaţi erau colegi şi urmau să înceapă clasa a XI-a
observatornews.ro
image
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
cancan.ro
image
Pensionară a primit o pensie de doar 4.100 lei. Nu i-au valorificat 17 ani de grupa a II-a. Ce poate face?
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
prosport.ro
image
Cine moștenește locuința dacă proprietarul moare fără testament. Situațiile care îi surprind pe mulți români
playtech.ro
image
Ianis Zicu, în locul lui Marius Baciu la FCSB!? Gigi Becali a confirmat negocierile! Reacția galeriei. Update exclusiv
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
A fost înșelată mai bine de 13 ani, dar abia un episod i-a pus "capac": "Așa ceva nu se uită"
digisport.ro
image
De ce trebuie să rotești salteaua. Beneficiile din spatele unui gest aparent banal
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul din Craiova al regretatului Petrică Mîțu Stoian. A fost casa visurilor lui. Are 8 camere, cramă, grădină și adevărate colecții de artă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Pensii septembrie 2026. CNPP anunță când se fac plățile pe card și prin Poștă
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Costeluș de la Clejani a murit după două operații. Familia: „Nu ne-a anunțat nimeni”
click.ro
image
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel”
click.ro
image
Imagini care îți taie respirația! Un copil de nici 2 ani, singur în mijlocul traficului din București. Un motociclist a intervenit
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Regina Mary de Modena profimedia 0986621836 jpg
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta
okmagazine.ro
Ghețăriile de la Castelul Mikó
Cum păstrau aristocrații din Covasna alimentele și băuturile la rece, pe vremea când frigiderul încă nu exista?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Am fost un sac de cartofi abandonat”. Jurnalista Adina Popescu, mărturii despre cele șase zile la Floreasca. Reacția spitalului
image
Costeluș de la Clejani a murit după două operații. Familia: „Nu ne-a anunțat nimeni”

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta