Joi, 7 August 2025
Adevărul
Avertismentul experților: aurul se va scumpi îngrozitor în perioada următoare

Publicat:

Cele mai mari bănci din lume și experți în piața aurului au estimat recent o scumpire majoră a prețului metalului prețios la nivel mondial, în mare parte din cauza cererii mari venite din partea băncilor centrale și a dezinteresului investitorilor pentru dolar.

Lingouri de aur
Aurul se va scumpi îngrozitor în perioada următoare. Foto arhivă

În plus, creșterea accelerată a prețului aurului este susținută și de condițiile economice și geopolitice instabile și cererea solidă din partea băncilor centrale, inclusiv a micilor investitori au condus la o performanță bună a aurului în primele luni ale anului și au consolidat preferința pentru metalul prețios ca investiție de protecție, potrivit specialiștilor din piață.

Goldman Sachs ( GS ), JPMorgan ( JPM ) și alți analiști de pe Wall Street prevăd că prețurile aurului vor atinge pragul de 4.000 de dolari până la mijlocul anului 2026. Aceasta ar fi la doar 15 luni după ce aurul a atins 3.000 de dolari în martie 2025, de la nivelul de 2.000 de dolari în aprilie 2023, conform datelor FactSet.

Tendința de scumpire a fost menținută și în România, unde prețul aurului s-a dublat în ultimii patru ani, de la 223 lei/gram în martie 2021, la 487 lei/gram în luna mai 2025, ajungând la 6 august la 473 de lei/gram.

Sursa: cursBNR

Prețul de 3.000 de dolari pe uncie (28,35 grame) reprezintă circa 463 de lei/gram la cursul valutar dolar/leu din prezent, ceea ce înseamnă că la jumătatea anului viitor (dacă se păstrează același curs valutar) prețul unui gram de aur în România ar putea fi de 618 lei, potrivit calculelor „Adevărul”, o scumpire cu circa 155 lei în mai puțin de un an.

Când cererea e mare crește și prețul. Când cumpără investitorii mai mult aur

Aurul este cunoscut drept un activ de refugiu în fața diverselor riscuri. Fie că vorbim de riscuri inflaționiste, de dobânzi în scădere, de crize sau recesiuni economice sau de evenimente geopolitice dăunătoare, investitorii – atât cei mari, cât mai ales cei mici – aleg să își protejeze averile cu ajutorul aurului.

„Putem categorisi drept evenimente economice și evenimente geopolitice. Prin evenimente economice înțelegem orice știre sau tendință care are un impact direct asupra economiei reale. Vorbim de inflație, ratele dobânzilor, șomaj, falimente, datorie, deficit, războaie comerciale, etc. Printre evenimentele geopolitice se numără conflictele armate, tensiuni diplomatice sau modificarea curentelor politice (o schimbare bruscă în preferințele electorale ale unui popor). Prețul aurului tinde să crească atunci când atât evenimentele economice, cât și cele geopolitice sunt de rău augur. Și are o tendință de scădere când aceste evenimente dispar sau se reduc în intensitate”, au declarat experții Tavex România.

Cererea de aur crește pe timp de război sau de înrăutățire economică

În cazul României, tendințele sunt similare. În luna martie 2022, la o lună după ce Rusia a invadat Ucraina, s-a observat o creștere de aproape 25% în cantitatea de aur vândută față de februarie 2022. În octombrie 2023, când Hamas a atacat Israelul, creșterea în cererea de aur a fost de 47% în același interval de timp.

Citește și: Lingouri sau bijuterii din aur? Ce tip de investiție este mai avantajoasă

Categoric, investitorii români sunt într-o proporție semnificativă atenți la tendințele globale și își ajustează portofoliile în conformitate cu diverse evenimente, fie ele economice sau geopolitice.

În ceea ce privește preferințele produselor investiționale în perioade de tensiune geopolitică, există o tendință de alocare bruscă a activelor către aur. Această alocare se face prin achiziționarea produselor cu greutăți mai mari (de 50 sau chiar 100 de grame), deși interesul ridicat se menține la nivelul întregului spectru de greutăți. Dacă este să diseminăm între lingourile și monedele de aur, lingourile sunt opțiunea cea mai des întâlnită, acestea fiind livrate în ambalaje care reprezintă certificatul de autenticitate al fiecărui lingou. În cazul monedelor, nu există astfel de certificate, ceea ce, pentru cei neinițiați, poate ridica semne de întrebare cu privire la originile produselor.

În momentul în care perspectivele de creștere economică se înrăutățesc, aceștia acționează aproape instant. În astfel de situații, prețul aurului tinde să crească.

De unde poți cumpăra aur, fizic sau online

Pentru a cumpăra sau investi în aur cei interesați au la dispoziție două metode: fie cumpără aur fizic, fie sub formă de instrumente financiare tranzacționabile, adică de la bursă.

Cei care vor să cumpere online au mai multe variante: fie de la Bursa de Valori București, cu ajutorul brokerilor din România; fie prin cumpărarea unui ETF (exchange traded fund) ce are la bază investiția în aur fizic, de la brokerii care acționează pe bursele externe; fie prin cumpărarea unui CFD (contract fără diferență) tot de la brokeri.

Printre avantajele cumpărării de aur sub această formă se numără: lichiditate crescută deoarece poți vinde oricând, costuri mici de achiziție deoarece nu sunt incluse costuri de transport sau de depozitare și faptul că prețul gramului de aur va fi foarte asemănător cu cel real, adică cel setat de cursul BNR”, au explicat reprezentanții Magnor.

Cei care vor să cumpere aur în formă fizică au mai multe surse: fie de la BNR, care poate fi păstrat în seiful băncii; fie de la magazine de specialitate; fie de la o casă de amanet care oferă servicii de amanet aur.

Ce trebuie să știi despre procesul de cumpărare a aurului

Cei care vor să cumpere aur sub formă fizică trebuie să știe câteva detalii, inclusiv tehnice, despre:

Titlu, adică proporția de metal prețios conținut într-un obiect, proporție ce va fi exprimată în miimi. În România doar următoarele titluri sunt legale: 375‰; 500‰; 585‰; 750‰; 833‰; 900‰; 916‰ si aur fin 999‰;

Marca, adică semnul care se aplică pe obiecte din metale prețioase/bijuterii. Există trei tipuri de mărci. Cele de certificare, aplicate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cele de garanție proprie, aplicate de către producător intern, importator sau vânzător și marca titlului, în funcție de titlul metalului.

Pentru a îndeplini condițiile legale de vânzare aurul trebuie să fie marcat fie cu marca de certificare, fie cu cea de garanție proprie și marca titlului.

Economie

