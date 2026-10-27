ANAF urmărește anunțurile online cu mașini second-hand. Cum a descoperit o fraudă de peste 1,1 milioane de lei

ANAF monitorizează inclusiv anunțurile online pentru a depista vânzările nedeclarate de mașini second-hand. Verificările au dus la descoperirea unui caz în Argeș, unde o persoană a vândut 75 de autoturisme în valoare de peste 7,2 milioane de lei, fără să plătească TVA. Prejudiciul depășește 1,1 milioane de lei.

Mașini second-hand scoase la vânzare. Foto: DGAF

Persoana verificată a vândut autoturisme second-hand în perioada mai 2022 – ianuarie 2025. Mașinile erau cumpărate atât din România, cât și din alte state, iar apoi erau vândute către persoane fizice.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat inclusiv anunțurile publicate pe platformele online de vânzare a mașinilor second-hand. Potrivit ANAF, monitorizarea acestor anunțuri a contribuit la identificarea activității.

Valoarea totală a vânzărilor identificate de inspectori a ajuns la 7.258.790 de lei. În urma verificărilor, aceștia au stabilit că persoana nu era înregistrată într-o formă legală pentru desfășurarea activității.

Ce au descoperit inspectorii în documentele mașinilor

Verificările au scos la iveală și probleme legate de actele folosite pentru unele dintre tranzacții. Pentru o parte dintre autoturisme, cumpărătorii primeau documente în care apăreau ca vânzători firme din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader”. Potrivit ANAF, tranzacțiile erau însă realizate în România de persoana verificată.

În alte cazuri, erau folosite documente completate de mână, în care apăreau alte persoane sau firme decât vânzătorul real. Inspectorii susțin că în acest fel era mai greu să fie identificată persoana care făcea vânzarea și să fie stabilite obligațiile fiscale.

ANAF a descoperit și situații în care persoana verificată prelua o mașină de la proprietar și îi oferea în schimb un alt autoturism și o sumă de bani. Proprietarului i se cerea ca mașina să rămână înregistrată pe numele său până când era vândută mai departe.

Dacă acesta nu accepta, autoturismul era înregistrat pe numele unei alte persoane cunoscute de cel verificat.

ANAF va sesiza organele de urmărire penală

În urma controlului, inspectorii au stabilit un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA care nu a fost plătită. Din acest motiv, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente.

Controlul a fost făcut în contextul verificărilor desfășurate de ANAF pe piața mașinilor second-hand. De la 1 octombrie 2026, DGAF desfășoară acțiunea „ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”.

Prin această acțiune, inspectorii verifică proveniența autoturismelor, traseul acestora și modul în care sunt respectate obligațiile privind TVA. Sunt urmărite și tranzacțiile care nu sunt declarate, precum și situațiile în care documentele folosite nu corespund vânzărilor realizate în realitate.