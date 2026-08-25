ANAF pregătește o nouă procedură pentru cei care nu și-au declarat contribuțiile sociale. Fiscul ar putea calcula din oficiu sumele datorate

ANAF propune o nouă procedură prin care persoanele fizice care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate, ar putea fi identificate și notificate. Dacă acestea nu își clarifică situația și nu depun Declarația Unică, Fiscul ar putea stabili din oficiu contribuțiile datorate.

ANAF poate solicita și participarea contribuabilului la o audiere. Foto: Alina Mitran

Proiectul, aflat în dezbatere publică, vizează contribuția la pensii (CAS) și contribuția la sănătate (CASS). Nu se ia în calcul introducerea unor taxe noi, ci aplicarea obligațiilor fiscale deja prevăzute de legislație, notează TVR Info.

Cine poate fi vizat de noua procedură

ANAF va utiliza informațiile pe care le deține deja despre veniturile contribuabililor pentru a identifica persoanele care aveau obligația de a declara și achita contribuții sociale.

Pot fi vizate veniturile din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură, alte surse, precum și anumite venituri sau pensii obținute din străinătate.

Contribuabilii vor avea 20 de zile pentru a depune Declarația Unică

Persoanele identificate vor primi mai întâi o notificare și vor avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune Declarația Unică și a-și clarifica situația fiscală.

ANAF poate solicita și participarea contribuabilului la o audiere. Prima invitație va acorda un termen de șapte zile pentru prezentare. În cazul în care persoana nu se prezintă, instituția poate transmite o a doua invitație.

Dacă situația nu este clarificată și Declarația Unică nu este depusă, ANAF va putea stabili din oficiu contribuțiile sociale și va emite o decizie de impunere.

Plafoanele pentru veniturile obținute în 2025

Pentru calcularea contribuțiilor aferente veniturilor realizate în 2025 este luat în calcul salariul minim brut de 4.050 de lei. Plafoanele relevante sunt de 24.300 de lei, reprezentând șase salarii minime, 48.600 de lei, echivalentul a 12 salarii minime, și 97.200 de lei, adică 24 de salarii minime.

Calculul efectiv al CAS și CASS diferă însă în funcție de categoria de venit și de condițiile prevăzute în Codul fiscal. Prin urmare, depășirea unui anumit plafon nu înseamnă automat că toți contribuabilii vor avea de achitat aceeași sumă.

Amenzi pentru nedepunerea declarației

Pe lângă stabilirea obligațiilor fiscale, persoanele care nu își îndeplinesc obligația de declarare riscă amenzi cuprinse între 50 și 500 de lei.

Noua procedură propusă de ANAF urmărește, în principal, folosirea informațiilor deja disponibile în evidențele instituției pentru identificarea contribuabililor care nu și-au declarat contribuțiile sociale.

Proiectul este în prezent în dezbatere publică, iar prevederile se pot modifica înainte de adoptarea formei finale.

Fiscul vede tot mai mult din activitatea firmelor

Facturile, informațiile contabile, datele privind anumite transporturi de bunuri și operațiunile înregistrate prin casele de marcat ajung, prin sisteme informatice diferite, în evidențele administrației fiscale. În paralel, ANAF folosește aceste informații pentru precompletarea unor declarații și pentru verificarea datelor raportate de contribuabili. În 2026, obligațiile și sistemele de raportare continuă să fie modificate și dezvoltate.

RO e-Factura este unul dintre principalele sisteme prin care informațiile despre activitatea comercială a firmelor ajung în format electronic la administrația fiscală.