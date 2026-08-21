 Fiscul vede tot mai mult din activitatea firmelor. Ce date ajung automat la ANAF și ce se schimbă pentru companii | adevarul.ro

Fiscul vede tot mai mult din activitatea firmelor. Ce date ajung automat la ANAF și ce se schimbă pentru companii

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Facturile, informațiile contabile, datele privind anumite transporturi de bunuri și operațiunile înregistrate prin casele de marcat ajung, prin sisteme informatice diferite, în evidențele administrației fiscale. În paralel, ANAF folosește aceste informații pentru precompletarea unor declarații și pentru verificarea datelor raportate de contribuabili.

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În 2026, obligațiile și sistemele de raportare continuă să fie modificate și dezvoltate.

e-Factura: facturile trebuie transmise în cinci zile lucrătoare

RO e-Factura este unul dintre principalele sisteme prin care informațiile despre activitatea comercială a firmelor ajung în format electronic la administrația fiscală.

Începând cu 1 ianuarie 2026, termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO e-Factura este de cinci zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la termenul-limită pentru emiterea facturii prevăzut de Codul fiscal.

Prin factura electronică sunt transmise informații precum datele furnizorului și beneficiarului, produsele sau serviciile facturate, cantitățile, valorile și TVA-ul aferent, în funcție de informațiile înscrise în document.

Pentru companii, e-Factura înseamnă că factura nu mai este doar un document păstrat în contabilitatea proprie și pus la dispoziția autorităților în cazul unui control. Datele sunt transmise în sistemul electronic administrat de Ministerul Finanțelor.

ANAF continuă să modifice și să actualizeze procedurile aferente sistemului. În 2026 au fost publicate, între altele, proiecte referitoare la Registrul RO e-Factura obligatoriu și la Registrul RO e-Factura opțional.

SAF-T: ANAF primește informații din evidența contabilă și fiscală

Un alt nivel de digitalizare este reprezentat de SAF-T – Fișierul Standard de Control Fiscal, transmis prin declarația informativă D406.

SAF-T permite transmiterea, într-un format standardizat, a unor informații provenite din evidențele contabile și fiscale ale contribuabilului. ANAF pune la dispoziție schema de raportare, fișierele XSD, validatorul și documentația tehnică necesară.

Obligația nu se aplică tuturor firmelor în aceeași manieră. În sfera D406 intră, potrivit regulilor aplicabile, categorii precum societățile pe acțiuni, societățile cu răspundere limitată și alte persoane juridice care au obligația ținerii contabilității în partidă dublă, cu regulile și excepțiile prevăzute de legislație.

Pentru contribuabilii care au obligația raportării periodice, D406 se transmite lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală aplicabilă pentru TVA. Cei care au ca perioadă fiscală pentru TVA semestrul sau anul, precum și cei care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, transmit declarația trimestrial.

Termenul de transmitere este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

SAF-T este, astfel, diferit de e-Factura. Dacă e-Factura transmite datele aferente facturilor electronice, D406 transmite informații standardizate din evidențele contabile și fiscale ale contribuabilului.

e-TVA: ANAF precompletează decontul pe baza datelor disponibile

Un alt instrument este RO e-TVA, prin care ANAF pune la dispoziția contribuabililor un decont precompletat de TVA.

Decontul precompletat este construit pe baza informațiilor disponibile în sistemele informatice ale administrației fiscale și a surselor de date prevăzute de legislație. Formularul include informații privind TVA colectată și TVA deductibilă, structurate pe categorii de operațiuni.

Decontul precompletat nu înlocuiește decontul de TVA depus de contribuabil. Firma trebuie să verifice informațiile și să își îndeplinească în continuare obligațiile fiscale potrivit regulilor aplicabile.

În 2026, ANAF a modificat formularul decontului precompletat RO e-TVA pentru a-l corela cu modificările aduse formularului 300 – Decont de TVA.

Prin urmare, e-TVA nu reprezintă o transmitere suplimentară de către firmă a întregii sale contabilități, ci un sistem prin care administrația fiscală utilizează datele pe care le are deja pentru a genera un decont precompletat.

e-Transport: date despre transporturile care intră în sistem

RO e-Transport aduce în sistemul electronic informații referitoare la transporturile de bunuri care intră în sfera obligației de declarare prevăzute de legislație.

Sistemul nu se aplică automat oricărui transport și nici oricărei firme implicate în transport. Obligația de declarare depinde de natura operațiunii, a bunurilor și de calitatea pe care o are contribuabilul în cadrul transportului.

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Pentru operațiunile aflate în sfera sistemului, sunt raportate informații care permit identificarea transportului, a bunurilor și a mijlocului de transport, potrivit regulilor aplicabile.

RO e-Transport reprezintă astfel o sursă distinctă de informații față de cele provenite din facturare și contabilitate.

Casele de marcat transmit și ele date către ANAF

Digitalizarea fiscală include și aparatele de marcat electronice fiscale.

Pentru operatorii economici care au obligația utilizării acestora, informațiile fiscale generate de casele de marcat sunt transmise electronic către ANAF, potrivit regulilor stabilite pentru aparatele de marcat electronice fiscale.

Astfel, administrația fiscală poate dispune de informații provenite nu doar din documentele dintre firme, ci și din operațiunile de vânzare pentru care sunt emise bonuri fiscale.

Cum pot fi confruntate datele din sisteme diferite

Unul dintre efectele digitalizării este creșterea cantității de informații disponibile administrației fiscale și posibilitatea confruntării acestora.

O operațiune comercială poate apărea, în funcție de natura ei, în mai multe evidențe: factura poate fi transmisă prin RO e-Factura, operațiunea poate fi reflectată în evidența contabilă raportată prin SAF-T, datele aferente acesteia pot contribui la informațiile utilizate pentru RO e-TVA, iar în anumite situații transportul mărfurilor poate fi declarat prin RO e-Transport.

În cazul vânzărilor pentru care există obligația utilizării casei de marcat, operațiunea este reflectată și în datele transmise prin aparatul de marcat.

Sistemele nu sunt identice și nu colectează aceleași informații. Însă datele provenite din surse diferite pot oferi administrației fiscale posibilitatea de a verifica dacă informațiile raportate de contribuabil sunt coerente.

Ce înseamnă pentru firme

Pentru companii, extinderea sistemelor informatice fiscale înseamnă că informațiile din facturare, contabilitate, TVA, transporturi și vânzări trebuie să fie corelate.

O firmă care utilizează aplicații diferite pentru facturare, contabilitate, gestiunea stocurilor și raportarea fiscală trebuie să se asigure că datele generate de aceste sisteme pot fi prelucrate și raportate în formatele cerute de autorități.

În cazul SAF-T, ANAF pune inclusiv la dispoziție un validator pentru verificarea fișierelor înainte de transmitere.

În cazul e-Factura, respectarea termenului de transmitere a devenit, de asemenea, o obligație importantă pentru contribuabili. În 2026, termenul este de cinci zile lucrătoare, în condițiile prevăzute de legislație.

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Nu toate firmele au aceleași obligații

Digitalizarea fiscală nu înseamnă că toate companiile transmit aceleași informații prin toate sistemele.

Obligațiile diferă în funcție de tipul contribuabilului, activitatea desfășurată, regimul de TVA, natura operațiunilor și categoria de bunuri sau tranzacții.

SAF-T are reguli proprii privind contribuabilii și perioadele de raportare, RO e-Transport se aplică transporturilor care intră în sfera prevăzută de lege, iar obligațiile privind e-Factura depind de categoria operațiunii și de persoanele implicate.

Prin urmare, o firmă poate avea obligații diferite față de o altă companie, chiar dacă ambele desfășoară activități comerciale.

Digitalizarea fiscală continuă în 2026

ANAF continuă să actualizeze sistemele și documentația tehnică aferentă acestora.

În cazul SAF-T, documentația tehnică și schema de raportare au fost actualizate în 2026. Pentru RO e-TVA au fost modificate formularul și regulile aferente pentru a reflecta schimbările legislative privind decontul de TVA.

În cazul RO e-Factura, termenul de transmitere a fost modificat de la cinci zile calendaristice la cinci zile lucrătoare începând cu 1 ianuarie 2026.

Prin aceste sisteme, administrația fiscală primește informații electronice provenite din mai multe etape ale activității unei companii: de la emiterea facturii și înregistrarea contabilă până la anumite transporturi de mărfuri și vânzările efectuate prin case de marcat.

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