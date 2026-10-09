Airbus își extinde afacerile în industria aeronautică. Șase companii spaniole, vizate de o achiziție autorizată în România

Consiliul Concurenței din România a autorizat preluarea a șase companii spaniole specializate în producția de componente pentru avioane de către Airbus Atlantic. Deși firmele vizate nu au filiale în România, acestea realizează cifră de afaceri pe piața locală, motiv pentru care autoritatea română a analizat efectele tranzacției asupra concurenței.

Airbus are trei filiale în România Foto: X@DjsAviation

Compania franceză Airbus Atlantic, producător de aeronave și structuri aeronautice, intenționează să preia Mecanizaciones Aeronáuticas, Himec Aero, NMT Aerospace Machining, Gepro Systems, Orisol Montajes Avanzados și Tratamientos y Procesos Finales Aeronáuticos, toate cu sediul în Spania.

Cele șase companii furnizează componente pentru fuzelaje și aripi de aeronave, elemente esențiale în construcția avioanelor.

Ce activități desfășoară Airbus în România

Airbus Atlantic produce aeronave și structuri aeronautice, precum aripi, fuzelaje, piloni, nacele și ampenaje.

Grupul Airbus este prezent și în România, unde are trei filiale: Airbus Aerostructures SRL, Airbus Helicopters Romania SA și Airbus Defence and Space Romania SRL. Acestea activează în producția aeronautică, întreținerea, repararea și revizia aeronavelor, precum și în industria de apărare.

Airbus Aerostructures România, cu fabrica în Ghimbav, județul Brașov, produce componente pentru avioanele comerciale Airbus și pentru aeronava militară de transport A400M. Airbus Helicopters România, tot în Ghimbav, asigură întreținerea, repararea și revizia elicopterelor civile și militare. Cea de-a treia filială, Airbus Defence and Space România, cu sediul în București, furnizează servicii de inginerie și integrare pentru proiectele diviziei de apărare și spațiu a grupului.

Companiile spaniole care urmează să fie preluate nu au filiale în România, însă realizează venituri pe piața locală. Consiliul Concurenței nu a precizat în comunicatul său ce sume obține fiecare dintre acestea în România sau cine sunt clienții lor de pe piața românească.

De ce a intervenit Consiliul Concurenței

Chiar dacă tranzacția vizează companii din Spania, efectele unei achiziții internaționale pot fi resimțite și pe piețele din alte state în care firmele implicate desfășoară activități comerciale.

În urma analizei, Consiliul Concurenței a concluzionat că operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia. Autoritatea a precizat că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial normal.