 Airbus își extinde afacerile în industria aeronautică. Șase companii spaniole, vizate de o achiziție autorizată în România | adevarul.ro
search
Vineri, 9 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Airbus își extinde afacerile în industria aeronautică. Șase companii spaniole, vizate de o achiziție autorizată în România

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Consiliul Concurenței din România a autorizat preluarea a șase companii spaniole specializate în producția de componente pentru avioane de către Airbus Atlantic. Deși firmele vizate nu au filiale în România, acestea realizează cifră de afaceri pe piața locală, motiv pentru care autoritatea română a analizat efectele tranzacției asupra concurenței.

Avion Airbus în zbor
Airbus are trei filiale în România Foto: X@DjsAviation

Compania franceză Airbus Atlantic, producător de aeronave și structuri aeronautice, intenționează să preia Mecanizaciones Aeronáuticas, Himec Aero, NMT Aerospace Machining, Gepro Systems, Orisol Montajes Avanzados și Tratamientos y Procesos Finales Aeronáuticos, toate cu sediul în Spania.

Cele șase companii furnizează componente pentru fuzelaje și aripi de aeronave, elemente esențiale în construcția avioanelor.

Ce activități desfășoară Airbus în România

Airbus Atlantic produce aeronave și structuri aeronautice, precum aripi, fuzelaje, piloni, nacele și ampenaje.

Grupul Airbus este prezent și în România, unde are trei filiale: Airbus Aerostructures SRL, Airbus Helicopters Romania SA și Airbus Defence and Space Romania SRL. Acestea activează în producția aeronautică, întreținerea, repararea și revizia aeronavelor, precum și în industria de apărare.

Airbus Aerostructures România, cu fabrica în Ghimbav, județul Brașov, produce componente pentru avioanele comerciale Airbus și pentru aeronava militară de transport A400M. Airbus Helicopters România, tot în Ghimbav, asigură întreținerea, repararea și revizia elicopterelor civile și militare. Cea de-a treia filială, Airbus Defence and Space România, cu sediul în București, furnizează servicii de inginerie și integrare pentru proiectele diviziei de apărare și spațiu a grupului.

Companiile spaniole care urmează să fie preluate nu au filiale în România, însă realizează venituri pe piața locală. Consiliul Concurenței nu a precizat în comunicatul său ce sume obține fiecare dintre acestea în România sau cine sunt clienții lor de pe piața românească.

De ce a intervenit Consiliul Concurenței

Chiar dacă tranzacția vizează companii din Spania, efectele unei achiziții internaționale pot fi resimțite și pe piețele din alte state în care firmele implicate desfășoară activități comerciale.

În urma analizei, Consiliul Concurenței a concluzionat că operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia. Autoritatea a precizat că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial normal.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
digi24.ro
image
Trapperul IAN, prima reacție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane: „Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”
stirileprotv.ro
image
Deputata USR care și-a ascuns ceasul Cartier de 8.000 de euro de ochii publicului susține în mod fals că CCR i-a interzis să își publice declarația de avere. Mai mulți oficiali și-au publicat declarațiile de avere, fără vreo interdicție, inclusiv președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru
gandul.ro
image
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
mediafax.ro
image
Scene halucinante la un meci de juniori! Un fost jucător din Liga 1, gest oribil la adresa unui copil. Totul s-a petrecut din cauza unei pase greșite
fanatik.ro
image
Combinațiile partidelor pentru Guvernul Niculescu: „Fiecare are un plan până ia primul pumn în gură”
libertatea.ro
image
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție amară pentru Donald Trump
digi24.ro
image
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
gsp.ro
image
Divorțul anului tocmai a fost pronunțat, iar el jubilează: "Am toate motivele să ciocnesc un pahar!"
digisport.ro
image
Pepe, mândru de cei patru copii ai săi. Ce a dezvăluit despre ei
click.ro
image
Doi români au primit 17.000.000 de dolari în SUA pentru o idee care produce bani din comentariile de pe rețelele sociale
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
A cumpărat o casă cu râu în curte la prețul unui telefon. Ce se ascunde în spatele sumei
observatornews.ro
image
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
cancan.ro
image
Un pensionar va primi o creștere de 1.400 lei a pensiei. Instanța a decis că a muncit în condiții speciale
newsweek.ro
image
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
prosport.ro
image
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul premier
playtech.ro
image
Stanciu și Burcă la U Cluj! Președintele ardelenilor rupe tăcerea: totul despre cele două transferuri
fanatik.ro
image
Raed Arafat se plânge de România la o conferință internațională boicotată de americani. Acuzații dure despre dosarul în care este inculpat
ziare.com
image
”Cameramanul nu a putut rezista”. A filmat-o la marginea terenului, iar imaginile au făcut înconjurul planetei
digisport.ro
image
Fostele partenere ale lui Elon Musk rup tăcerea. Dezvăluiri incendiare despre viața personală a miliardarului
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Valeriu Gheorghiță e distrus! Soțul Monicăi Bîrldădeanu a făcut anunțul trist: Îmi este foarte greu să accept
romaniatv.net
image
Beneficiile menopauzei, confirmate de știință. Ce câștigă femeia după 50 de ani
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ilinca Vandici, probleme neașteptate în sarcină! Ce a pățit vedeta: „Vine cu multe surprize”
click.ro
image
Sânziana Buruiană, dezvăluiri despre viața de cuplu! Ce se întâmplă între ea și soț: „Nu mai avem timp”
click.ro
image
Chad Lowe, primul mesaj după moartea fiicei sale. Actorul împărtășește un gând emoționant despre durere și pierdere
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Sarah Bernhardt foto profimedia 1010132945 jpg
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Oana Roman a slăbit 18 kilograme, dar totul a pornit de la fiica ei! Câte kilograme a dat jos Isabela
image
Ilinca Vandici, probleme neașteptate în sarcină! Ce a pățit vedeta: „Vine cu multe surprize”

OK! Magazine

image
Invitată să facă amor în cel mai morbid loc posibil. Iubita Prințului de Wales și-a îndeplinit cel mai scandalos vis erotic