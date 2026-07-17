Achiziție majoră pentru Armată: România cumpără 12 elicoptere Airbus și 12 radare Thales. Contracte de peste 1 miliard de euro prin SAFE

România cumpără 12 elicoptere militare Airbus H225M Caracal și 12 radare Thales Ground Master 200 MM/A prin programul european SAFE. Contractele, în valoare de peste 1 miliard de euro, vizează modernizarea capacităților de atac, supraveghere și apărare aeriană ale Armatei Române.

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat vineri, 17 iulie, două Ordine de achiziție (Acquisitions Orders) pentru două proiecte din Programul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), în condițiile aprobate de Parlamentul României. Documentele au fost încheiate cu Direcția generală pentru armamente din Franța (ca autoritate contractantă), a transmis instituția printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, primul Ordin de achiziție se referă la furnizarea a 12 elicoptere multi-misiune AIRBUS H225 M Caracal, împreună cu pachetul de suport logistic inițial și instruirea personalului. Valoarea Ordinului de achiziție este de aproximativ 757 de mil. euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 852 de mil. euro.

Elicopterele vor fi echipate în configurație specifică angajării țintelor la sol, capabile să execute misiuni de atac, de recunoaștere, supraveghere și protecție tactică, precum și misiuni specializate de asalt aeropurtat pe timp de zi și de noapte.

Cel de-al doilea Ordin de achiziție are ca obiect furnizarea de către compania franceză THALES a 12 radare de supraveghere aeriană Ground Master 200 MM/A, împreună cu pachetul logistic inițial și instruirea personalului. Valoarea Ordinului de achiziție este de aproximativ 247 de mil. euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 258 de mil. euro.

Radarele sunt destinate descoperirii/detecției țintelor aeriene la distanțe scurte și medii, inclusiv a celor care evoluează la înălțimi mici și foarte mici. De asemenea, radarele vor permite descoperirea și urmărirea, în condiții meteo nefavorabile și în medii electromagnetice ostile, a aeronavelor clasice, a platformelor aeriene fără pilot, a rachetelor dirijate/nedirijate și a altor amenințări.

Cele două proiecte SAFE se desfășoară în cadrul unor achiziții în comun cu alte state europene, Franța fiind națiune-lider, a mai transmis Ministerul.

Livrările echipamentelor se vor desfășura etapizat, conform graficului de livrare stabilit prin ordinele de achiziție, până în anul 2030.

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat aceste Ordine de achiziție în cadrul Instrumentului financiar SAFE pentru care este Autoritate contractantă, potrivit comunicatului.