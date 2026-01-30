Tarom a înființat Tarom Tehnic, companie care va oferi servicii de mentenanță pentru avioane Boeing, Airbus și ATR

Tarom a înființat Tarom Tehnic, companie aprobată european care oferă servicii de mentenanță de bază și de linie pentru toate companiile care operează aeronave Boeing, Airbus și ATR, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, alături de pregătire autorizată pentru personalul tehnic.

TAROM Tehnic SRL își începe oficial activitatea, odată cu obținerea certificării EASA Part-145 și Part 147. Certificarea Part 145 atestă că o organizație de întreținere a aeronavelor (MRO) respectă standarde stricte de siguranță, calitate și proceduri pentru reparația, revizia și întreținerea componentelor și aeronavelor comerciale. Aceasta garantează competența tehnică, personal calificat și echipamente calibrate.

În plus, certificarea EASA Part 147 ce reprezintă standardul european pentru organizațiile de instruire în întreținerea aeronavelor, garantează că acestea sunt autorizate să pregătească personalul tehnic conform reglementărilor. Certificarea asigură calitatea cursurilor de bază și de tip, esențiale pentru obținerea licenței de mecanic de aviație (AML).

Noua companie aprobată european este printre puținele din România care pot oferi servicii de mentenanță de bază și de linie pentru operatorii aerieni care își desfășoară activitatea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. TAROM Tehnic dispune de competențe tehnice pentru aeronave Boeing, Airbus și ATR, precum și pentru componentele acestora.

Totodată, TAROM Tehnic deține singurul hangar de întreținere și reparații situat în cel mai mare hub de transport aerian din România, ceea ce îi conferă un rol strategic în ecosistemul aviației civile naționale.

Compania este deținută integral de compania națională de transporturi aeriene TAROM și va continua tradiția și expertiza echipelor tehnice ale fostei Direcții Tehnice TAROM. Transformarea într-o entitate distinctă răspunde nevoii de modernizare și eficientizare a operațiunilor, precum și cererii din partea unei piețe mai largi de clienți, care include companii aeriene naționale și internaționale și operatori de transport cargo.

TAROM Tehnic își propune să devină un jucător de referință în industria de servicii de întreținere și reparații aeronave. „Este momentul în care atât expertiza personalului calificat (aproximativ 300 de specialiști), cât și infrastuctura logistică (singurul hangar de reparații și întreținere din proximitatea celui mai mare aeroport din România) se pot manifesta pe deplin, în piața liberă. TAROM Tehnic va continua să ofere servicii atât pentru compania națională de transport aerian, cât și pentru companiile aeriene care au nevoie de mentenanță de bază și de linie”, declară Bogdan Costaș, director general TAROM.