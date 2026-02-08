search
Video „Balena cerurilor” își ia rămas bun: Airbus Beluga se retrage după eșecul în cargo comercial

0
0
Publicat:

Airbus Beluga, avionul cu bot de „balenă” folosit decenii în logistica producției de aeronave, se retrage definitiv după un eșec în încercarea de a deveni transportator cargo comercial. Doar unul dintre avioanele originale mai rămâne în serviciu, iar restul vor fi casate sau transformate, marcând sfârșitul unei ere pentru „balenele cerurilor”.

Airbus Beluga FOTO: arhivă, adevărul
Airbus Beluga FOTO: arhivă, adevărul

Conceput pentru a transporta componente de mari dimensiuni, în special piese de aeronave, Beluga a fost esențial în logistica Airbus timp de decenii. Modelul original A300-600ST avea o capacitate de 47 de tone și putea găzdui obiecte de până la 30 de metri lungime, inclusiv o singură aripă de avion pe zbor, potrivit Xataka.  

Pe măsură ce producția Airbus a crescut și compania a adoptat sistemul „just in time”, capacitatea vechilor BelugaST a devenit insuficientă. Introducerea modelului BelugaXL, cu un spațiu mult mai mare, a reprezentat un pas major în eficiența logistică, permițând transportul a două aripi într-o singură cursă.

Aceste avioane au fost utilizate pentru a muta componente voluminoase între fabrici, precum aripile produse la Broughton (Regatul Unit) și livrate către liniile de asamblare din Toulouse (Franța) sau Hamburg (Germania). Ritmul de producție accelerat a impus astfel utilizarea unei noi flote mai eficiente, iar cele șase BelugaXL au devenit coloana vertebrală a logisticii Airbus.

Modelele BelugaST, proiectate să reziste aproximativ 40.000 de ore de zbor, fuseseră retrase din uz pentru transportul intern, deși mai aveau o durată de viață estimată la circa 20 de ani. 

În 2022, Airbus a încercat să le ofere o a doua viață prin crearea propriei companii aeriene cargo, Airbus Beluga Transport (AiBT), specializată în transportul de încărcături de mare capacitate, precum sateliți, motoare de avion sau utilaje grele. 

În contextul retragerii Antonov An-124, utilizate anterior pentru astfel de transporturi din cauza războiului Rusia–Ucraina, BelugaST părea soluția ideală. Cu toate acestea, cererea de pe piață a fost insuficientă, iar aproximativ un an mai târziu, în 2024, AiBT și-a suspendat activitatea.

Dintre cele cinci unități BelugaST, doar una mai este activă în prezent, avionul cu numărul de înmatriculare F-GSTC „3”. 

Celelalte au fost retrase treptat: F-GSTA „1” a fos retras la Bordeaux (21 aprilie 2021), F-GSTB „2” tot la Bordeaux (18 decembrie 2025), F-GSTD „4” a fost retras la Toulouse (17 septembrie 2025) și F-GSTE „5” a fost retras la Broughton pe 29 ianuarie 2026. Acesta din urmă va fi transformat într-o sală de clasă interactivă pentru studii STEM în Marea Britanie.

