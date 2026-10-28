Ministrul Finanţelor, chemat în Camera Deputaţilor să explice situația bugetară reală. Miza din spatele invitației la „Ora Guvernului”

Grupul parlamentar USR din Camera Deputaţilor a depus miercuri o solicitare oficială către Biroul Permanent pentru ca ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, să se prezinte la Ora Guvernului din 2 noiembrie.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Foto: Mediafax

Conform USR, Ministrul Finanţelor trebuie să explice în faţa Parlamentului diferenţele dintre execuţia bugetară reală şi noile cifre vehiculate de PSD.

„Datele oficiale ale Ministerului Finanţelor arată că deficitul bugetar a scăzut la 3,82% din PIB (78,52 miliarde de lei) după primele nouă luni din 2026, faţă de 5,35% în aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, conducerea PSD susţine acum că ar fi descoperit cifre noi, pe care chiar ministrul propus şi votat de ei le-ar fi ţinut secrete. Preşedintele PSD recunoaşte practic că a făcut un program de guvernare fără să aibă cifrele şi că a deschis pentru prima dată „excelul” la o zi după votul din Parlament”, consideră USR.

Liderul deputaţilor USR Diana Stoica apreciază că discuţia pe această temă nu poate fi purtată pe Facebook şi critică atitudinea PSD, scrie News.

„Discuţia aceasta este prea importantă ca să se poarte doar pe Facebook, unde PSD încearcă cu filmuleţe să-şi construiască imaginea partidului care munceşte, dar nu izbândeşte. Pentru că nu au soluţii, inventează acum cifre pe care, spun ei, le-ar fi ascuns chiar ministrul pe care l-au ales şi l-au votat. Ori au ales prost, ori mint, ori ambele”, a declarat Diana Stoica.

USR subliniază că Alexandru Nazare a fost reconfirmat ministru al Finanţelor în ambele cabinete succesive, fiind astfel singurul în măsură să explice, asumat, cum se reconciliază realitatea bugetară cu noua naraţiune a PSD.

„După un an şi jumătate de efort pentru a scoate România din criză, după patru evaluări în care am scăpat de ratingul de junk, după ce am salvat cât mai multe reforme din PNRR şi am început să oprim risipa şi corupţia, nu vom permite ca toate acestea să fie irosite sub o perdea de minciuni”, a precizat deputatul USR Adrian Echert, secretar al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci.

USR solicită ministrului Finanţelor să prezinte în Parlament, transparent şi cu date concrete, situaţia reală a bugetului.