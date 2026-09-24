Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române: un pacient cu arsuri, transportat pentru tratament în Belgia

Un pacient cu arsuri a fost transportat joi pe ruta Otopeni - Bruxelles - Liège pentru a primi îngrijiri medicale, anunță Ministerul Apărării Naționale. La întoarcere, aeronava a repatriat un alt pacient, care fusese transferat în Belgia în luna iulie.

În misiune a fost folosită o aeronavă C-27J Spartan Foto: Facebook/Armata României

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat joi, 24 septembrie, în jurul orei 10.00, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, transmite MApN printr-un comunicat.

Aeronava a executat o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Bruxelles - Liège - Otopeni.

Pacientul cu arsuri a fost transportat în Belgia pentru continuarea tratamentului la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles.

Un alt pacient, repatriat din Belgia

La retur, aeronava a repatriat un pacient care fusese transferat la Liège, în Belgia, la data de 14 iulie 2026.

Misiunea a fost executată la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență.

Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului au fost asigurate de o echipă formată din specialiști ai SMURD și personal medical al Ministerului Apărării Naționale.